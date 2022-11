Lohnanstieg um bis zu 10,2 Prozent im Sozialwirtschaft-KV

Wien - In der Nacht auf Donnerstag haben sich die Sozialpartner der Sozialwirtschaft nach 16 Verhandlungsstunden auf den Kollektivvertrag geeinigt. Demnach werden die Löhne und Gehälter um bis zu 10,2 Prozent steigen. Dies gaben die Gewerkschaften GPA und vida sowie der Arbeitgeberverband SWÖ nach einer Einigung in der vierten Runde bekannt. 130.000 Beschäftigte in der Sozialwirtschaft, also dem privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich, sind davon betroffen.

Inflation erreichte im Oktober 11 Prozent

Wien - Die Inflation ist in Österreich im Oktober im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres um 11 Prozent in die Höhe geschnellt. Gegenüber September stiegen die Preise um 1 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Hauptpreistreiber blieben die Haushaltsenergie gefolgt von Treibstoffen. Die Teuerungswelle erreichte aber auch weitere Ausgabenbereiche. Der September-Inflationswert wurde von der Statistikbehörde noch von 10,5 auf 10,6 Prozent nach oben revidiert.

Republikaner sichern Mehrheit im Repräsentantenhaus

Washington - Nach einem Sieg im Senat haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Republikaner kommen künftig auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze in der Kongresskammer, wie die US-Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen berichteten. Ein solcher Ausgang wurde vorhergesagt.

35.000 Tote pro Jahr in Europa durch Antibiotika-Resistenzen

Stockholm/Wien - In Europa sterben jedes Jahr rund 35.000 Menschen an antibiotika-resistenten Bakterien. Der am Donnerstag präsentierte Antibiotika-Bericht der europäischen Seuchenbehörde ECDC zeigt einen Anstieg der Todesfälle gegenüber früheren Schätzungen. "Jeden Tag sterben im EU/EWR-Gebiet fast 100 Menschen an diesen Infektionen", betonte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Die gesundheitlichen Auswirkungen seien vergleichbar mit denen von Influenza, Tuberkulose und HIV/AIDS zusammen.

Nationalrat segnet das Budget 2023 ab

Wien - Der Nationalrat beschließt am Donnerstagabend das Budget für das nächste Jahr. Der Voranschlag für 2023 steht im Zeichen der hohen Inflation und Energiepreise in Folge des russischen Angriffes auf die Ukraine. Seit Dienstag wurde darüber im Plenum beraten, teilweise in scharfer Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung. Der letzte Tag steht im Zeichen von Frauen und Familien, Verteidigung, Klima und Mobilität und zuletzt dem Bereich Finanzen.

Ukrainische Polizei findet in Cherson Folterkammern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj am Donnerstag laut der heimischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Unterdessen schlugen in der südukrainischen Hafenstadt Odessa am Donnerstag wieder Raketen ein.

Ukraine: Getreide-Abkommen wird verlängert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Ankara - Das Getreideabkommen mit Russland und der Ukraine zum sicheren Export ukrainischen Getreides ist verlängert worden. "Die Schwarzmeer-Getreide-Initiative wird um 120 Tage verlängert", twitterte der Kiews Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow am Donnerstag. Die Vereinten Nationen begrüßten dies, seitens des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kam ebenfalls eine Bestätigung und Dank an die beteiligten Parteien.

Wirtschaftsbund Vbg.: Über 770.000 Euro Steuerschulden

Bregenz - Der Wirtschaftsbund Vorarlberg muss für die Jahre 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen. Das hat der geschäftsführende Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Nachzahlung bezieht sich auf Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer, bezüglich der Zuwendungsabgabe sei noch kein Steuerbescheid eingegangen. Man werde die Bescheide prüfen und halte sich eine allfällige Beschwerde offen, so Rüdisser.

