Inflation erreichte im Oktober 11 Prozent

Wien - Die Inflation hat bereits im September mit 10,6 Prozent ein erstes 70-Jahre-Hoch erklommen, das im Oktober mit 11 Prozent nun noch einmal getoppt wurde, zeigen die neuen Daten der Statistik Austria vom Donnerstag. Im November dürfte sich mit 11,5 Prozent ein weiteres 70-Jahre-Hoch ergeben, bevor sich die Teuerung dann wieder etwas verlangsamt, geht aus Ausführungen von Wifo-Experten Josef Baumgartner hervor. Für 2023 wird mit einer Jahresinflation von 6,5 Prozent gerechnet.

Nationalrat segnet das Budget 2023 ab

Wien - Der Nationalrat beschließt am Donnerstagabend das Budget für das nächste Jahr. Doch davor sind noch vier Kapitel abzuarbeiten und schon die ersten davon zeigten die bekannt unterschiedlichen Positionen zwischen Koalition und Opposition. Selbst beim Heeresbudget, das deutlich angehoben wird, gab es für SPÖ, FPÖ und NEOS einiges zu kritisieren.

UN-Klimakonferenz bringt bisher nur vage Absichtserklärungen

Sharm el-Sheikh - Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz COP27 gehen mit nur vagen Absichtserklärungen in die finale Runde. Donnerstagfrüh kursierte in Ägypten ein 20 Seiten umfassendes "Non Paper", das als Entwurf für den Abschlusstext dienen soll. Ausgesprochen unüblich ist es, dass zu diesem Zeitpunkt erneut nur Stichworte zu den einzelnen Themen festgehalten werden und kein echter Entwurfstext präsentiert wird. Experten erwarten kein ambitioniertes Ergebnis.

Ukrainische Polizei findet in Cherson Folterkammern

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj am Donnerstag laut der heimischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Unterdessen sind nach Behördenangaben mehrere Städte der Ukraine erneut mit russischen Raketen beschossen worden.

ÖVP-Ethikrat empfiehlt Thomas Schmids Parteiausschluss

Wien - Der Ethikrat der ÖVP hat den Parteiausschluss des einstigen Finanz-Generalsekretärs und ÖBAG-Vorstandsvorsitzenden Thomas Schmid empfohlen. Grund dafür sei dessen Geständnis schwerer Straftaten, wie es in einer Erklärung am Donnerstag hieß. Schmid hatte vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auch einstige und aktuelle Funktionsträger der ÖVP schwer belastet. Seine Parteimitgliedschaft ist derzeit ruhend gestellt. Die ÖVP dürfte der Empfehlung folgen.

Wirtschaftsbund Vbg.: Über 770.000 Euro Steuerschulden

Bregenz - Der Wirtschaftsbund Vorarlberg muss für die Jahre 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen. Das hat der geschäftsführende Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Nachzahlung bezieht sich auf Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer, bezüglich der Zuwendungsabgabe sei noch kein Steuerbescheid eingegangen. Man werde die Bescheide prüfen und halte sich eine allfällige Beschwerde offen, so Rüdisser.

35.000 Tote pro Jahr in Europa durch Antibiotika-Resistenzen

Stockholm/Wien - In Europa sterben jedes Jahr rund 35.000 Menschen an antibiotika-resistenten Bakterien. Ein am Donnerstag präsentierter Bericht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC zeigt einen Anstieg der Todesfälle gegenüber früheren Schätzungen. "Jeden Tag sterben im EU/EWR-Gebiet fast 100 Menschen an diesen Infektionen", betonte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Die Auswirkungen seien vergleichbar mit denen von Influenza, Tuberkulose und HIV/AIDS zusammen. In Österreich besserte sich die Situation.

Es gibt wieder so viele Lehrlinge wie 2019

Wien - Betriebe bilden derzeit wieder gleich viele Lehrlinge aus wie im Oktober 2019, vor der Coronakrise. Zugleich gibt es etwas weniger Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung. Nach einem Einbruch bei den Lehrlingszahlen in der Coronazeit sei die Entwicklung "jetzt wieder sehr gut", sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag vor Journalisten. Deutlich wird das auch bei den Lehranfängern heuer.

