Pelosi gibt Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus ab

Washington - Es ist das Ende einer Ära: Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gibt nach den Zwischenwahlen die Führung über die Demokratische Partei in der Kongresskammer ab. In einer Rede vor den Abgeordneten in Washington sagte die 82-Jährige am Donnerstag, der Zeitpunkt sei gekommen, dass "eine neue Generation" die Fraktion der Demokraten anführe. Sie werde deswegen nicht zu einer Wiederwahl für eine Führungsposition antreten. Sie werde aber Abgeordnete bleiben.

Nordkorea feuerte vermutlich Interkontinentalrakete ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat laut Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar wieder eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite abgefeuert. Das Militär habe am Freitag den Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea erfasst, die in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen sei, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul mit. Rund 210 km westlich der japanischen Hauptinsel Hokkaido soll die Rakete ins Meer gefallen sein.

SOS Kinderdorf ortet bei Asyl "Kinderrechtsverletzungen"

Innsbruck - SOS-Kinderdorf Geschäftsführer Christian Moser hat im Vorfeld des Tages der Kinderrechte am 20. November und angesichts der derzeitigen Asylproblematik "Kinderrechtsverletzungen" in Österreich angeprangert. Diese würden passieren und die Politik nehme sie "in Kauf", so Moser im APA-Interview. Dass es etwa in Zukunft möglich sein soll, unmündige, unbegleitete Flüchtlingskinder in das Erstaufnahmezentrum nach Traiskirchen zu schicken, sei "enttäuschend und erschütternd."

APEC-Gipfel beginnt in Bangkok

Bangkok - Überschattet von Sorgen über Chinas zunehmende Machtansprüche und Nordkoreas jüngste Raketentests beginnt am Freitag in Bangkok der zweitägige Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Unter anderem nehmen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist als Ehrengast geladen.

Zivilschutz: Über 20 Tote bei Brand im Gazastreifen

Gaza - Bei einem Wohnhausbrand in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten der Zivilschutz und das Krankenhaus vor Ort am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Toten sind demnach auch mehrere Kinder. Wie der Direktor des Krankenhauses, Salah Abu Laila, sagte, wurden mindestens 21 Leichen in die Klinik gebracht. Darunter sollen auch sieben Kinder sein.

Über zehn Millionen Ukrainer laut Selenskyj ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine ist es nach erneutem russischen Beschuss am Donnerstag ukrainischen Angaben zufolge zu massiven Stromausfällen gekommen. "Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Regionen Odessa, Kiew, Winnyzja und Sumy seien von den Stromausfällen betroffen, erläuterte er.

Mehr als 115.000 digitale Führerscheine im ersten Monat

Wien - Der vor einem Monat eingeführte digitale Führerschein ist bisher 115.249 Mal heruntergeladen worden. Von der Polizei wurden die digitalen Führerscheine bisher rund 4.600 Mal gescannt. Das teilten Innenminister Gerhard Karner und der für die Digitalisierung zuständige Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) mit. Der digitale Führerschein ist der erste digitale Ausweis Österreichs.

Polaschek will Sekundarstufen-Lehrer kürzer ausbilden

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will eine Verkürzung der Ausbildung für Lehrer der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS, BMHS). Erst Ende Oktober hatte er angekündigt, dass die Volksschullehrer-Ausbildung künftig neu strukturiert wird. Bei einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend hat er nun dafür plädiert, die Dauer der Sekundarstufenlehrer-Ausbildung von sechs auf fünf Jahre zu verringern.

