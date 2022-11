Regierung greift in Gewinne von Energiefirmen ein

Wien - Die Regierung schlägt deutliche Eingriffe in die Erlöse von Öl- und Gasfirmen aber auch von Stromerzeugern vor. Damit sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, die zur Unterstützung von Haushalten und Firmen zur Verfügung stehen sollen, kündigten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag an. Bei Öl- und Gasfirmen soll ein Teil des Gewinns abgeschöpft werden, bei Stromerzeugern werden die Erlöse gedeckelt.

APEC-Gipfel beginnt in Bangkok

Bangkok - Überschattet von Sorgen über Chinas zunehmende Machtansprüche und Nordkoreas jüngste Raketentests beginnt am Freitag in Bangkok der zweitägige Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Unter anderem nehmen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist als Ehrengast geladen.

Nordkorea feuerte laut Südkorea Interkontinentalrakete ab

Seoul/Pjöngjang - Inmitten neuer Bedrohungen für den Weltfrieden haben Spitzenpolitiker der Asien-Pazifik-Region Nordkoreas jüngsten Raketenabschuss scharf verurteilt und zu internationaler Geschlossenheit aufgerufen. Kurz nach dem Auftakt des zweitägigen APEC-Gipfels kamen am Freitag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok führende Vertreter aus den USA, Südkorea, Japan, Australien, Kanada und Neuseeland zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

9.000 Menschen in Österreich HIV-positiv

Wien - In Österreich liegt die Anzahl HIV-positiver Menschen zwischen 8.000 und 9.000. Neu werden jährlich knapp 400 Infektionen diagnostiziert; Rund ein Zehntel weiß nichts von der Ansteckung. Experten forderten bei einem Pressegespräch am Donnerstagabend in Wien niederschwellige Testmöglichkeiten und Therapiezugang, mehr Aufklärung und Bewusstsein und nicht zuletzt Maßnahmen gegen Alltagsdiskriminierung.

Ukraine - London: Russen bereiten sich auf Rückschläge vor

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Militärexperten auf weitere Rückschläge vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London am Freitag hervor. Demnach fokussieren sich die russischen Streitkräfte nach ihrem Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses Dnipro in den meisten von ihnen besetzten Teilen des Landes darauf, sich neu zu ordnen und Vorkehrungen zur Verteidigung zu treffen.

Zivilschutz: Über 20 Tote bei Brand im Gazastreifen

Gaza - Bei einem Wohnhausbrand in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten der Zivilschutz und das Krankenhaus vor Ort am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Unter den Toten sind demnach auch mehrere Kinder. Wie der Direktor des Krankenhauses, Salah Abu Laila, sagte, wurden mindestens 21 Leichen in die Klinik gebracht. Darunter sollen auch sieben Kinder sein.

