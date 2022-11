Regierung greift in Gewinne von Energiefirmen ein

Wien - Die Regierung bringt heute, Freitag, einen Initiativantrag zu einer Gewinnabschöpfung für Öl- und Gasfirmen und einer Erlösobergrenze für Stromerzeuger im Nationalrat ein. "Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", so Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Mit der Maßnahme sollen zwei bis vier Milliarden Euro an Einnahmen generiert werden, mit denen Unterstützungen für Haushalte und Firmen finanziert werden sollen.

Schmid aus ÖVP ausgeschlossen

Wien - Thomas Schmid ist kein Mitglied der Volkspartei mehr. Am Freitag vollzog der Wiener AAB formal den Ausschluss des einstigen Finanz-Generalsekretärs und ÖBAG-Vorstandsvorsitzenden, nachdem der ÖVP-Ethikrat tags zuvor eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen hatte. Schmid hatte bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt (WKStA) ausgesagt und dabei auch einstige und aktuelle Funktionsträger der ÖVP schwer belastet.

Weiter zähes Ringen im Finale der Klimakonferenz in Ägypten

Sharm el-Sheikh - Kurz vor dem geplanten Abschluss des Weltklimagipfels COP27 in Ägypten liegt den Vertretern aus rund 200 Staaten erstmals ein offizieller Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. In dem zehnseitigen Papier der ägyptischen Konferenzleitung vom Freitagmorgen wird ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert. Die Forderung etlicher Staaten und Klimaaktivisten, auch den Abschied von Öl und Gas festzuschreiben, wird aber nicht aufgegriffen.

APEC-Gipfel beginnt in Bangkok

Bangkok - Überschattet von Sorgen über Chinas zunehmende Machtansprüche und Nordkoreas jüngste Raketentests beginnt am Freitag in Bangkok der zweitägige Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Unter anderem nehmen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida und Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist als Ehrengast geladen.

Nordkorea feuerte laut Südkorea Interkontinentalrakete ab

Seoul/Pjöngjang - Inmitten neuer Bedrohungen für den Weltfrieden haben Spitzenpolitiker der Asien-Pazifik-Region Nordkoreas jüngsten Raketenabschuss scharf verurteilt und zu internationaler Geschlossenheit aufgerufen. Kurz nach dem Auftakt des zweitägigen APEC-Gipfels kamen am Freitag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok führende Vertreter aus den USA, Südkorea, Japan, Australien, Kanada und Neuseeland zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Tausende Menschen demonstrierten erneut im Iran

Teheran - Im Iran sind erneut Tausende Menschen gegen die autoritäre Politik der Islamischen Republik auf die Straßen gegangen. In Dutzenden Städten gab es am Donnerstagabend Berichten zufolge Proteste, die teils gewaltsam niedergeschlagen wurden. Vielerorts war das Internet eingeschränkt. Es soll zudem erneut mehrere Tote gegeben haben. Augenzeugen in Teheran beschrieben die Straßenproteste in der Hauptstadt als zunehmend furchtloser.

Ukraine - Kiew meldet heftige Gefechte im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Im Kohle- und Stahlrevier Donbass im Osten der Ukraine liefern sich ukrainische und russische Truppen heftige Gefechte, wobei sich der Frontverlauf derzeit kaum verändert. Der ukrainische Generalstab meldete am Freitag Artillerie- und Panzerbeschuss auf Dörfer wie Wodjane, Krasnohoriwka und Marjinka bei der Stadt Awdijiwka. Laut britischer Geheimdienstinformationen bereiten sich die russischen Invasionstruppen auf weitere Rückschläge vor.

10.000 Wiener Haushalte waren kurzfristig ohne Strom

Wien - Rund 10.000 Wiener Haushalte sind am Donnerstag knapp nach 8.00 Uhr kurzzeitig ohne Strom gewesen. Betroffen war der Überlappungsbereich der Bezirke Margareten, Mariahilf, Neubau, Meidling, Hietzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Hälfte der Häuser war nach zehn Minuten wieder am Netz, der Rest nach insgesamt 20 Minuten, erläuterte Wiener-Netze-Sprecher Christian Call. Ursache waren demnach Revisionsarbeiten in einem Umspannwerk, bei denen es zu einer "Schutzauslösung" kam.

