Sharm el-Sheikh - Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Nach dem geplanten Ende am Freitag um 17.00 Uhr MEZ wurde in Sharm el-Sheikh weiterverhandelt. Konferenzpräsident Sameh Shoukry will das UN-Treffen, das am 6. November begonnen hatte, am Samstag abschließen, wie er betonte. Aus Kreisen der österreichischen Delegation wird ein Ende vor Sonntag nicht erwartet.

Bangkok - Im thailändischen Bangkok geht an diesem Samstag das Gipfeltreffen der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu Ende. Gastgeber Thailand erhofft sich zum Abschluss der zweitägigen Beratungen Unterstützung für ein Konzept für eine grüne Kreislaufwirtschaft. Die sogenannten "Bangkok-Ziele" sollen Thailands Vermächtnis des Gipfels der 21 Mitgliedsstaaten werden. Ziel ist ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

Dublin/Wien - Mehr als 80 Staaten haben sich dazu verpflichtet, auf den Einsatz von explosiver Waffen bei Kämpfen in bewohnten Gebieten zu verzichten. Der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag in Dublin gingen mehr als drei Jahre Verhandlungen voraus. Die Umsetzung werde die Art ändern, wie Militäreinsätze in derartigen Gebieten vorgenommen würden, erklärte Irlands Außenminister Simon Coveney. Zu den Unterzeichnern gehört neben den USA, Großbritannien und Frankreich auch Österreich.

Wien - Die bestehenden kostenfreien Corona-Impf- und Testangebote sowie auch die gratis Medikamente sollen bis Ende Juni 2023 verlängert werden. Das sieht ein von den Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen am Freitagabend im Nationalrat eingebrachter Initiativantrag vor, der im Dezember im Nationalratsplenum beschlossen werden soll.

Washington - US-Justizministerium Merrick Garland hat den Juristen Jack Smith als Sonderermittler für die laufenden Untersuchungen rund um Ex-Präsident Donald Trump eingesetzt. Garland begründete den Schritt damit, dass Trump vor wenigen Tagen eine erneute Präsidentschaftsbewerbung für 2024 verkündet hatte und auch Präsident Joe Biden die allgemeine Absicht erklärt hat, noch mal anzutreten. Daher sei es im öffentlichen Interesse, die Untersuchungen in unabhängige Hände zu legen.

London - Offenbar aus Ärger über die Verwendung eines seiner Motive scheint der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy seine Fans indirekt zum Ladendiebstahl aufgefordert zu haben. Der Brite postete am Freitag auf seinem Instagram-Account ein Foto, das das Schaufenster einer Modekette in London zeigen soll. Dort ist hinter einigen Kleidungsstücken das bekannte Banksy-Motiv "Flower Thrower" zu sehen - ein Vermummter, der im Begriff steht, einen Blumenstrauß zu werfen.

Wien - Zwei mittelmäßig erfolgreiche Volksbegehren sind am Freitag am Schlusstag der Plenarwoche des Nationalrats behandelt worden. Eine der Initiativen hatte den Rücktritt der Regierung auch mit Blick auf deren Corona-Politik gefordert. Die andere wandte sich direkt gegen die (ohnehin längst abgeschaffte) Covid-Impfpflicht. Beschlossen wurde die weitere U-Bahn-Finanzierung in Wien sowie die Erneuerung der Buchpreisbindung.

