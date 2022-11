Weiter keine Fortschritte auf UN-Klimakonferenz erkennbar

Sharm el-Sheikh - Die Beratungen auf der UN-Klimakonferenz (COP27) im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh sind auch in der Nacht zum Samstag ohne zunächst erkennbare Ergebnisse fortgesetzt worden. Aus EU-Delegationskreisen hieß es, die ägyptische Präsidentschaft habe auch keine neuen Beschlussentwürfe vorgelegt.

Wahlkarten werden früher ausgezählt

Wien - Bei Wahlen wird es künftig schneller aussagekräftige Ergebnisse geben. Dieses Ziel verfolgt eine Wahlrechtsnovelle, die von ÖVP und Grünen im Nationalrat eingebracht wurde. Demnach wird ein großer Teil der Wahlkarten in Zukunft bereits am Wahlsonntag ausgezählt. Ebenfalls neu ist, dass indirekt ein Vorwahltag eingeführt wird. Man wird nämlich in jeder Gemeinde bei der Abholung der Wahlkarte diese auch gleich ausfüllen und abgeben können.

APEC-Gipfel mit Erklärung beendet

Bangkok - Trotz großer Differenzen zum russischen Krieg in der Ukraine haben sich die Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) bei ihrem Gipfel in Bangkok auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. In der am Samstag veröffentlichten Erklärung verurteilte die große Mehrheit der Länder den Ukraine-Krieg. Zugleich heißt es aber darin, dass es "andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und Sanktionen" gebe.

Mehrere Tote nach Gefängnismeuterei in Ecuador

Quito - Bei einer Meuterei in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens zehn Häftlinge ums Leben gekommen. Die Krawalle in dem Gefängnis "El Inca" in der Hauptstadt Quito seien ausgebrochen, nachdem ein mächtiger Chef der Bande Los Lobos in eine andere Strafanstalt verlegt worden sei, teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag (Ortszeit) mit. Daraufhin rückten Spezialeinheiten der Polizei und des Militärs in das Gefängnis ein, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.

Pkw-Lenker starb nach Kollision mit Linienbus in Linz

Linz - Ein 70-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitagabend in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr der Einheimische gegen 19.00 Uhr auf der Freistädter Straße in Richtung stadteinwärts. In Folge kam er auf Höhe Hausnummer 432 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Er zog sich bei dem Anprall so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus verstarb.

COFAG und ABBAG kommende Woche Thema im U-Ausschuss

Wien - Die staatliche Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) und ihre Muttergesellschaft ABBAG stehen kommende Woche thematisch im Zentrum des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses. Geladen sind unter anderem der ehemalige COFAG- und ABBAG-Geschäftsführer Bernhard Perner sowie ABBAG-Aufsichtsratschef Wolfgang Nolz. Aber auch Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker wird von den Abgeordneten zum Thema befragt werden.

Nordkorea zeigte erstmals Fotos von Kims Tochter

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Staatsmedien haben zum ersten Mal Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong-un und seiner Frau Ri Sol-ju gezeigt. Kim sei mit seiner "geliebten Tochter und Frau" am Ort des Starts einer Interkontinentalrakete am Freitag anwesend gewesen, berichteten nordkoreanische Medien am Samstag. Die jugendlich wirkende Tochter, die ihrem Vater ähnlich sieht, trug auf den Fotos eine weiße Winterjacke und rote Schuhe. Unklar blieb, wie sie heißt und wie alt sie ist.

