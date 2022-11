UN-Klimakonferenz steht auf der Kippe

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Brüssel - Auf den letzten Metern der zähen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten ist Bewegung gekommen. Samstagmittag kursierte der Entwurf eines Abschlusstextes. Vorgeschlagen wird darin unter anderem ein Fonds für die Behebung von klimabedingten Schäden für Entwicklungsländer. Dieser Punkt war einer der am meisten diskutiertesten Themen der Konferenz im Badeort Sharm el-Sheikh.

APEC-Gipfel mit Erklärung beendet

Bangkok - Trotz großer Differenzen zum russischen Krieg in der Ukraine haben sich die Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) bei ihrem Gipfel in Bangkok auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. In der am Samstag veröffentlichten Erklärung verurteilte die große Mehrheit der Länder den Ukraine-Krieg. Zugleich heißt es aber darin, dass es "andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und Sanktionen" gebe.

Infantino kritisiert "heuchlerische" Kritik an Katar

Al Rayyan - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat einen Tag vor dem Eröffnungsspiel eine "Doppelmoral" westlicher Nationen gegen Fußball-WM-Gastgeber Katar angeprangert. "Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3.000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3.000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen", sagte der 52-Jährige auf einer Pressekonferenz am Samstag in Al-Rayyan.

Wahlkarten werden früher ausgezählt

Wien - Bei Wahlen wird es künftig schneller aussagekräftige Ergebnisse geben. Dieses Ziel verfolgt eine Wahlrechtsnovelle, die von ÖVP und Grünen im Nationalrat eingebracht wurde. Demnach wird ein großer Teil der Wahlkarten in Zukunft bereits am Wahlsonntag ausgezählt. Ebenfalls neu ist, dass indirekt ein Vorwahltag eingeführt wird. Man wird nämlich in jeder Gemeinde bei der Abholung der Wahlkarte diese auch gleich ausfüllen und abgeben können.

Geplanter Besuch von Ministerdelegation in Nigeria abgesagt

Wien/Abuja - Ein für kommende Woche geplanter Besuch von Außenminister Alexander Schallenberg, Arbeitsminister Martin Kocher und Integrations- bzw. Frauenministerin Susanne Raab (alle ÖVP) im westafrikanischen Staat Nigeria ist kurzfristig abgesagt worden. Aus dem Außenministerium (BMEIA) hieß es am Samstag in einer Mitteilung, die nigerianische Seite habe mitgeteilt, dass keine Minister als Gesprächspartner zur Verfügung stünden und deshalb gebeten werde, die Reise zu verschieben.

NEOS bekräftigen Wunsch nach Neuwahlen im Bund

Wien - Die NEOS haben bei ihrer Landesmitgliederversammlung am Samstag in Wien die Forderung nach Neuwahlen im Bund bekräftigt. "Ziehen wir eine Nulllinie", verlangte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in ihrer Rede. Nur so könne das verloren gegangene Vertrauen in die Politik wieder aufgebaut werden. "Es braucht Neuwahlen, um das Land neu aufzustellen und wieder in die Zukunft zu schauen", argumentierte auch der pinke Landessprecher, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Familien der MAX-Opfer wollen Aufhebung der Boeing-Immunität

Washington - Angehörige von Passagieren, die bei zwei Abstürzen der Boeing 737 MAX ums Leben gekommen sind, haben die Anwälte des US-Justizministeriums aufgefordert, die Immunität von Boeing vor strafrechtlicher Verfolgung aufzuheben. Die US-Regierung habe "gelogen und ihre Rechte durch ein geheimes Abkommen verletzt", argumentierten die Familien und ihre Anwälte am Freitag bei einem Treffen.

Mehrere Tote nach Gasexplosion auf russischer Insel Sachalin

Sachalin - Mindestens neun Menschen sind bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus auf der russischen Fernostinsel Sachalin ums Leben gekommen. "Unter den Trümmern befinden sich noch mindestens zwei Menschen", teilte der Gouverneur des Insel, Waleri Limanenko, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Suche nach ihnen werde fortgesetzt. Zudem wurden sieben Personen ins Krankenhaus eingeliefert.

