Einigung oder Abbruch? Anspannung im Finale der COP

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Brüssel - Auf den letzten Metern der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten ist Bewegung in die zähen Verhandlungen gekommen. Samstagmittag veröffentlichte die UN-Klimabehörde einen überarbeiteten Entwurf eines Abschlusstextes. Zudem gab es einen fünf Seiten langen Vorschlag der Präsidentschaft für die Errichtung eines Fonds für die Behebung von klimabedingten Schäden. Dieser Punkt war einer der am stärksten diskutiertesten Themen der Konferenz im Badeort Sharm el-Sheikh.

Wahlkarten werden früher ausgezählt

Wien - Bei Wahlen wird es künftig schneller aussagekräftige Ergebnisse geben. Dieses Ziel verfolgt eine Wahlrechtsnovelle, die von ÖVP und Grünen im Nationalrat eingebracht wurde. Demnach wird ein großer Teil der Wahlkarten in Zukunft bereits am Wahlsonntag ausgezählt. Ebenfalls neu ist, dass indirekt ein Vorwahltag eingeführt wird. Man wird nämlich in jeder Gemeinde bei der Abholung der Wahlkarte diese auch gleich ausfüllen und abgeben können.

Bundespräsident Van der Bellen an Corona erkrankt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab das Staatsoberhaupt am Abend in einer Kurznachricht auf Twitter bekannt. Er werde vorerst keine Termine wahrnehmen. "Nach typischen Symptomen hat ein PCR-Test den Verdacht auf COVID-Infektion bestätigt. Es geht mir soweit gut und ich werde meine Amtsgeschäfte von Zuhause aus weiterführen", twitterte Van der Bellen.

Laut Menschenrechtler über 370 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei den seit über zwei Monaten andauernden Protesten nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini im Iran sind der Organisation Iran Human Rights (IHR) zufolge bisher 378 Menschen getötet worden, darunter 47 Kinder. Bei jüngsten Protesten in der Provinz Kurdistan erschossen Sicherheitskräfte laut der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsgruppe Hengaw mindestens drei Menschen. Teheran beschuldigte westliche Länder, darunter auch Deutschland, "die Lage im Iran zu beeinflussen".

Finanzminister verteidigt Modell zur Gewinnabschöpfung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat die am Freitag von der Bundesregierung vorgeschlagenen Eingriffe in die Gewinne und Erlöse von Energieunternehmen gegen Kritik verteidigt. Es handle sich um ein "intelligentes Paket", man habe sich an die europäischen Vorgaben gehalten und einen "vernünftigen Weg" genommen. Denn man müsse auch auf die Investitionsfähigkeit der Unternehmen Rücksicht nehmen, ebenso auf den Kapitalmarkt, betonte er.

Selenskyj lehnt "kurze Waffenruhe" mit Russland ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Absage an Kriegspause: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Idee einer "kurzen Waffenruhe" mit Russland zurückgewiesen und argumentiert, dass dies die Lage nur verschlimmern würde. "Russland möchte nun eine kurze Waffenruhe, eine Atempause, um wieder zu Kräften zu kommen", hieß es in einer Rede des Präsidenten, die beim Internationalen Sicherheitsforum im kanadischen Halifax übertragen wurde.

Christbaum vor Wiener Rathaus leuchtet nun

Wien - Passend zum Winterwetter-Einbruch hat am Samstag in Wien auch offiziell die Vorweihnachtszeit begonnen. Nach Einbruch der Dunkelheit schalteten der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im Rahmen eines Festakts am Abend gemeinsam per Knopfdruck die Beleuchtung des Christbaums am Rathausplatz ein. Damit wurde auch der Christkindlmarkt feierlich eröffnet.

Nordkorea zeigte erstmals Fotos von Kims Tochter

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Staatsmedien haben zum ersten Mal Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong-un und seiner Frau Ri Sol-ju gezeigt. Kim sei mit seiner "geliebten Tochter und Frau" am Ort des Starts einer Interkontinentalrakete am Freitag anwesend gewesen, berichteten nordkoreanische Medien am Samstag. Die jugendlich wirkende Tochter, die ihrem Vater ähnlich sieht, trug auf den Fotos eine weiße Winterjacke und rote Schuhe. Unklar blieb, wie sie heißt und wie alt sie ist.

