Gastgeber Katar und Ecuador eröffnen umstrittene Fußball-WM

Al Khor - Eine Fußball-Weltmeisterschaft mit vielen Misstönen im Vorfeld beginnt am Sonntag mit dem ersten Auftritt des Gastgebers. Katar trifft im Eröffnungsspiel (17.00 Uhr MEZ/live ORF 1) im Al-Bayt-Stadion in Al Khor auf Ecuador. Zuvor soll das Turnier mit einer halbstündigen Show eingeläutet werden. Das arabische Land steht unter anderem wegen der Menschenrechtslage seit Jahren in der Kritik. Auch die Situation von Arbeitsmigranten in dem Staat ist ein viel beklagtes Problem.

Klimakonferenz: Ärmere Länder erhalten Ausgleichszahlungen

Sharm el-Sheikh - Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. Die notwendige Billigung der Abschlusserklärung stand allerdings noch aus.

Twitter entsperrt Account von Ex-Präsident Trump

San Francisco - Twitter hat den seit Anfang 2021 gesperrten Account von Ex-US-Präsident Donald Trump wiederhergestellt. Das Profil des Republikaners war am Samstagabend (Ortszeit) wieder auf der Plattform verfügbar - mit dem bis dahin letzten Tweet vom 8. Jänner 2021 obenauf. Wenige Minuten zuvor hatte der neue Twitter-Besitzer Elon Musk die Freischaltung nach einer Umfrage unter Nutzern des Kurznachrichtendienstes angekündigt.

Ukrainische Behörden: Viele Leichen von Zivilisten gefunden

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Behörden stoßen in befreiten Gebieten rund um Cherson, Charkiw und Donezk nach offizieller Darstellung auf immer mehr Beweise für Gräueltaten der einstigen russischen Besatzer. In den vergangenen zwei Monaten seien in diesen Gebieten bereits über 700 Leichen entdeckt worden, sagte Generalstaatsanwalt Andrij Kostin am Samstagabend im Staatsfernsehen. In rund 90 Prozent der Fälle habe es sich um Zivilpersonen gehandelt.

Bundespräsident Van der Bellen an Corona erkrankt

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gab das Staatsoberhaupt am Abend in einer Kurznachricht auf Twitter bekannt. Er werde vorerst keine Termine wahrnehmen. "Nach typischen Symptomen hat ein PCR-Test den Verdacht auf COVID-Infektion bestätigt. Es geht mir soweit gut und ich werde meine Amtsgeschäfte von Zuhause aus weiterführen", twitterte Van der Bellen.

Finanzminister verteidigt Modell zur Gewinnabschöpfung

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat die am Freitag von der Bundesregierung vorgeschlagenen Eingriffe in die Gewinne und Erlöse von Energieunternehmen gegen Kritik verteidigt. Es handle sich um ein "intelligentes Paket", man habe sich an die europäischen Vorgaben gehalten und einen "vernünftigen Weg" genommen. Denn man müsse auch auf die Investitionsfähigkeit der Unternehmen Rücksicht nehmen, ebenso auf den Kapitalmarkt, betonte er.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red