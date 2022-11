UN-Klimakonferenz einigte sich auf Katastrophen-Fonds

Sharm el-Sheikh - Die rund 200 Staaten der UN-Klimakonferenz haben am frühen Sonntag auf der COP27 ein hart erkämpftes Abkommen verabschiedet, das den Plan enthält, den viel geforderten "Loss and Damage"-Fonds einzurichten, um armen Ländern zu helfen, die von Klimakatastrophen heimgesucht werden. Die Bemühungen zur Bekämpfung der Emissionen, die sie verursachen, wurden aber nicht verstärkt und viele strittige Punkte auf 2023 verschoben.

Heuer bisher 89.867 Asyl-Anträge, 17.602 positive Bescheide

Wien - Der Trend der gegenüber dem Jahr 2021 stark steigenden Asylanträge spiegelt sich auch in den aktuellen Monatsdaten des Innenministeriums wider. Bis Ende Oktober wurden 89.867 Anträge gestellt, geht aus der nun in Auszügen vorgelegten vorläufigen Asylstatistik hervor. Damit haben sich die Antragszahlen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. 17.602 Anträge wurden heuer bisher positiv beschieden.

Fünf Tote bei Schüssen in LGBTQ-Nachtclub in den USA

Colorado Springs - Bei Schüssen in einem LGBTQ-Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Bundesstaat Colorado mit. Eine verdächtige Person befinde sich in Gewahrsam und werde medizinisch behandelt. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Kiew: Mehr als 8.300 Zivilisten im Krieg getötet

Kiew (Kyjiw) - Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar sind mehr als 8.300 Zivilisten getötet worden, darunter 437 Kinder. Das erklärte der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin laut einem Bericht des Internetportals "Unian" vom Sonntag. Mehr als 11.000 Menschen seien verletzt worden. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte Kostin zufolge aber höher liegen, da ukrainische Behörden zu einigen von Russland besetzten Gebieten noch keinen Zugang hätten.

IAEA: Explosionen an ukrainischem AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat es laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder mehrere starke Explosionen gegeben. IAEA-Experten vor Ort hätten von Dutzenden Einschlägen in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage berichtet, teilte die Behörde am Sonntag mit. "Wer auch immer dahintersteckt: Es muss umgehend aufhören", verlangte IAEA-Chef Rafael Grossi. "Wie ich schon oft gesagt habe: Ihr spielt mit dem Feuer!"

Kurdische Miliz droht mit Vergeltung für türkische Angriffe

Istanbul/Kobane (Ayn al-Arab/Kobani)/Aleppo - Die kurdische Miliz im Norden Syriens hat Vergeltung für türkische Angriffe auf ihre Stellungen angekündigt. "Diese Angriffe der türkischen Besatzungstruppen werden nicht ohne Antwort bleiben", hieß es in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung der von den USA unterstützten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) unter Führung der YPG-Miliz.

Wallner sieht Vorwürfe gegen ihn in sich zusammenbrechen

Wien/Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sieht die gegen ihn in der Vorarlberger Wirtschaftsbund- bzw. Inseratenaffäre erhobenen Vorwurfe in sich zusammenbrechen. Seine persönliche Akteneinsicht sei ein paar Tage alt, sagte Wallner am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Ich weiß, dass eine Person befragt wurde und ich kann sagen: Die Vorwürfe brechen in sich zusammen." Das durch die Chat-Affäre zerstörte Vertrauen solle durch Transparenz zurückgewonnen werden.

2.999 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Wien - In Österreich sind laut den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Samstag 2.999 Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 3.816 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank somit auf 295,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 39.524 laborbestätigte aktive Fälle, um 316 mehr als am Tag zuvor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red