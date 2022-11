Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die schweren Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine dauern nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter an. Vor allem das Gebiet um Donezk sei schwer umkämpft, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Obwohl es wegen der Verschlechterung des Wetters weniger Angriffe gibt, bleibt die Zahl der russischen Artillerieüberfälle leider hoch." Auch aus dem Gebiet Luhansk gebe es Berichte von Gefechten.

Fünf Tote bei Schüssen in LGBTQ-Nachtclub in den USA

Colorado Springs - Bei Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Trans-Community populären Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 25 verletzt worden. Ein 22-jähriger Mann habe den Club mit einem Gewehr betreten und sofort angefangen zu schießen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei von mindestens zwei Gästen überwältigt worden und befinde sich verletzt im Krankenhaus. Mehrere verwundete Club-Besucher hätten lebensgefährliche Verletzungen.

Finale in Causa um Vergewaltigung durch oö. Ex-Ortschef

Linz - Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag das letzte Wort in der Causa um einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Er hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig, nun geht es noch um das Strafmaß. Für Aufregung hatte zuletzt eine Ehrung des Mannes durch das Land Oberösterreich gesorgt.

Österreichischer Buchpreis wird vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz zum siebenten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Chancen auf die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung haben die Autorinnen Helena Adler, Anna Kim und Verena Roßbacher sowie ihre Kollegen Robert Menasse und Reinhard Kaiser-Mühlecker. Im Vorjahr gewann Raphaela Edelbauer mit ihrem Roman "DAVE".

Türkisch-syrische Grenzregion - Angriffe auf beiden Seiten

Istanbul/Kobane (Ayn al-Arab/Kobani)/Aleppo - In Grenzregionen der Türkei nehmen die Spannungen nach Luftangriffen auf Dutzende kurdische Stellungen in Nordsyrien und Nordirak zu. Zwei türkische Soldaten und sechs Polizisten wurden am Sonntag bei einem Raketenabschuss auf die an Syrien grenzende Provinz Kilis verletzt, wie die staatliche Agentur Anadolu berichtete. Demnach soll ein Grenzposten von einer Rakete getroffen worden sein. Wer der Angreifer war, blieb zunächst unklar.

Präsident Tokajew in Kasachstan vor Wiederwahl

Astana - Nach der Präsidentenwahl in der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan scheint Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew auf Siegeskurs. Eine Nachwahlbefragung des Instituts "Offene Gesellschaft" habe für Tokajew einen Stimmenanteil von 82,4 Prozent ergeben, berichteten kasachische Medien am Sonntagabend. Eine weitere Befragung im Auftrag der Einheitspartei "Amanat" habe für Tokajew 85,5 Prozent Zustimmung errechnet.

Sechstes Todesurteil wegen Protesten im Iran

Teheran - Im Iran ist erneut ein Angeklagter im Zusammenhang mit den Protesten zum Tode verurteilt worden. Das Revolutionsgericht in Teheran befand ihn für schuldig, "während der jüngsten Unruhen ein Messer gezogen" zu haben, "mit der Absicht zu töten, Terror zu verbreiten und die Gesellschaft zu verunsichern", wie die iranische Justizbehörde auf ihrer Internetseite Misan Online am Sonntag bekanntgab.

