Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Die schweren Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine dauern nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter an. Vor allem das Gebiet um Donezk sei schwer umkämpft, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Obwohl es wegen der Verschlechterung des Wetters weniger Angriffe gibt, bleibt die Zahl der russischen Artillerieüberfälle leider hoch." Auch aus dem Gebiet Luhansk gebe es Berichte von Gefechten.

Finale in Causa um Vergewaltigung durch oö. Ex-Ortschef

Linz - Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag das letzte Wort in der Causa um einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Er hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig, nun geht es noch um das Strafmaß. Für Aufregung hatte zuletzt eine Ehrung des Mannes durch das Land Oberösterreich gesorgt.

Asyl - Abwerzger für mögliches FPÖ-Volksbegehren 2023

Innsbruck - Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger befürwortet ein mögliches Volksbegehren der Freiheitlichen im Jahr 2023 zur Asyl- und Zuwanderungspolitik. Ein solches wäre angesichts der derzeitigen Entwicklungen eigentlich "mehr als an der Zeit", sagte Abwerzger im APA-Gespräch. Dass Bundesparteiobmann Herbert Kickl kürzlich erklärte hatte, darüber nachzudenken, ein solches "Österreich zuerst 2"-Referendum aufzulegen, nannte der Landesparteichef jedenfalls eine "sehr positive Idee".

Zweite Runde im Prikraf-Verfahren gegen Strache

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) wiederholt. Die Verhandlung ist für zwei Tage ausgeschrieben. Die Urteile sollen bereits am 24. November fallen, zumal das Beweisverfahren nur zum Teil neu aufgerollt werden muss.

Sechstes Todesurteil wegen Protesten im Iran

Teheran - Im Iran ist erneut ein Angeklagter im Zusammenhang mit den Protesten zum Tode verurteilt worden. Das Revolutionsgericht in Teheran befand ihn für schuldig, "während der jüngsten Unruhen ein Messer gezogen" zu haben, "mit der Absicht zu töten, Terror zu verbreiten und die Gesellschaft zu verunsichern", wie die iranische Justizbehörde auf ihrer Internetseite Misan Online am Sonntag bekanntgab.

Österreichischer Buchpreis wird vergeben

Wien - Am Montagabend wird im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz zum siebenten Mal der Österreichische Buchpreis vergeben. Chancen auf die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung haben die Autorinnen Helena Adler, Anna Kim und Verena Roßbacher sowie ihre Kollegen Robert Menasse und Reinhard Kaiser-Mühlecker. Im Vorjahr gewann Raphaela Edelbauer mit ihrem Roman "DAVE".

Präsident Tokajew in Kasachstan vor Wiederwahl

Astana - Nach der Präsidentenwahl in der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan scheint Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew auf Siegeskurs. Eine Nachwahlbefragung des Instituts "Offene Gesellschaft" habe für Tokajew einen Stimmenanteil von 82,4 Prozent ergeben, berichteten kasachische Medien am Sonntagabend. Eine weitere Befragung im Auftrag der Einheitspartei "Amanat" habe für Tokajew 85,5 Prozent Zustimmung errechnet.

