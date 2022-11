London sieht Konzentration Moskaus auf Stadt Swatowe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in der Nacht von schweren Kämpfen in der Ostukraine berichtet.

Tokajew gewinnt Präsidentschaftswahl in Kasachstan

Astana - Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan ist der Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew vorläufigen Ergebnissen zufolge klar wiedergewählt worden. Der 69-Jährige erhielt nach Angaben der Wahlkommission vom Montag 81,31 Prozent der Stimmen. Gegen den Präsidenten waren fünf weitgehend unbekannte Kandidaten angetreten. Sie erreichten nur Ergebnisse zwischen 2,1 und 3,4 Prozent. 5,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler kreuzten das Feld "Gegen alle" an.

Abwerzger für mögliches FPÖ-Volksbegehren 2023 zu Asyl

Innsbruck - Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger befürwortet ein mögliches Volksbegehren der Freiheitlichen im Jahr 2023 zur Asyl- und Zuwanderungspolitik. Ein solches wäre angesichts der derzeitigen Entwicklungen eigentlich "mehr als an der Zeit", sagte Abwerzger im APA-Gespräch. Dass Bundesparteiobmann Herbert Kickl kürzlich erklärte hatte, darüber nachzudenken, ein solches "Österreich zuerst 2"-Referendum aufzulegen, nannte der Landesparteichef jedenfalls eine "sehr positive Idee".

Finale in Causa um Vergewaltigung durch oö. Ex-Ortschef

Linz - Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag das letzte Wort in der Causa um einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Er hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig, nun geht es noch um das Strafmaß. Für Aufregung hatte zuletzt eine Ehrung des Mannes durch das Land Oberösterreich gesorgt.

Zweite Runde im Prikraf-Verfahren gegen Strache

Wien - Am Montag wird am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) wiederholt. Die Verhandlung ist für zwei Tage ausgeschrieben. Die Urteile sollen bereits am 24. November fallen, zumal das Beweisverfahren nur zum Teil neu aufgerollt werden muss.

Rekorderlös bei Wein-Auktion im französischen Beaune

Beaune - Bei der berühmtesten Weinversteigerung der Welt ist am Sonntag in Ostfrankreich ein Rekorderlös erzielt worden: Die Auktion von Burgunderweinen im Hospiz des französischen Beaune brachte insgesamt fast 29 Millionen Euro ein. "Die Ergebnisse sind historisch und spektakulär", erklärte Hospizdirektor Fran�ois Poher. Mit der diesjährigen Gesamtsumme ist der bisherige Rekorderlös von fast 14 Millionen Euro aus dem Jahr 2018 mehr als verdoppelt worden.

18 Tote bei Zusammenstößen bewaffneter Gruppen in Kolumbien

Bogota - Im Südwesten Kolumbiens sind mindestens 18 Menschen bei Zusammenstößen zwischen einer Splittergruppe der Guerillaorganisation FARC und einer anderen bewaffneten Gruppe gestorben. Die Todesopfer seien "bei einer Konfrontation zwischen den selbsternannten 'Grenzkommandos' und der ersten Front 'Carolina Ram�rez' der FARC-Dissidenten" getötet worden, erklärte die staatliche Menschenrechtsbehörde. Sie gab keine Auskunft darüber, ob es sich bei den Toten um Zivilisten handelt.

Iran greift kurdisch-iranische Gruppen im Nordirak an

Erbil - Der Iran hat nach Angaben von lokalen Behörden in der Nacht auf Montag erneut iranisch-kurdische Oppositionsgruppen im Nordirak angegriffen. "Die Revolutionsgarden haben erneut iranisch-kurdische Parteien bombardiert", erklärte der Anti-Terror-Dienst der autonomen Region Kurdistan im Irak, ohne Angaben zu möglichen Opfern zu machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red