Mehr als 40 Tote bei Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdbeben auf Indonesiens Hauptinsel Java sind am Montag nach vorläufigen Behördenangaben mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen und hunderte weitere verletzt worden. Bisher gebe es 44 Todesopfer, sagte der Sprecher der Stadtverwaltung der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur der Nachrichtenagentur AFP. "Hunderte, vielleicht sogar tausende Häuser wurden zerstört." Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an.

Österreich hat Abhängigkeit von Russland deutlich reduziert

Wien - Österreich hat seine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen innerhalb weniger Monate auf nur noch 21 Prozent im September senken können. Laut Berechnungen der E-Control betrug der Import-Anteil von russischem Gas zu Kriegsbeginn heuer im Februar 79 Prozent, geht aus einer Aussendung des Klimaschutzministeriums hervor. Österreich gelang es, die Gas-Lieferungen aus Russland zu ersetzen.

Finale in Causa um Vergewaltigung durch oö. Ex-Ortschef

Linz - Das Oberlandesgericht Linz hat am Montag das letzte Wort in der Causa um einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Er hatte in erster Instanz siebeneinhalb Jahre ausgefasst. Der Schuldspruch ist mittlerweile rechtskräftig, nun geht es noch um das Strafmaß. Für Aufregung hatte zuletzt eine Ehrung des Mannes durch das Land Oberösterreich gesorgt.

Zweite Runde im Prikraf-Verfahren gegen Strache

Wien - Der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) ist am Montag neu aufgerollt worden. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hatte Widersprüche im Ersturteil aufgezeigt, da entlastende Chats nicht hinreichend gewürdigt worden seien. Strache und der mitangeklagte Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, waren im August 2021 zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden.

Tokajew gewinnt Präsidentschaftswahl in Kasachstan

Astana - Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan ist der Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew vorläufigen Ergebnissen zufolge klar wiedergewählt worden. Der 69-Jährige erhielt nach Angaben der Wahlkommission vom Montag 81,31 Prozent der Stimmen. Gegen den Präsidenten waren fünf weitgehend unbekannte Kandidaten angetreten. Sie erreichten nur Ergebnisse zwischen 2,1 und 3,4 Prozent. 5,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler kreuzten das Feld "Gegen alle" an.

London sieht Konzentration Moskaus auf Stadt Swatowe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in der Nacht von schweren Kämpfen in der Ostukraine berichtet.

