46 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 sind auf der indonesischen Insel Java mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der nationale Katastrophenschutz am Montag mit. Rund 700 Menschen wurden demnach verletzt. Das Beben ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Jakarta. Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Hier gab es auch die größten Schäden.

HPV-Impfung bis 21 Jahre ab 1. Februar 2023 kostenlos

Wien - Ab Februar 2023 ist die HPV-Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos. Sie soll bei den Hausärztinnen und -ärzten sowie je nach Bundesland in zusätzlichen Impfstellen erhältlich sein, zudem für alle Wehrdiener beim Bundesheer bis zum Alter von 20 Jahren. Die zusätzlichen Kosten für den Impfstoff betragen rund 8,3 Millionen Euro, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag in Wien.

Österreichs Treibhausgas-Budget reicht noch bis Mitte 2025

Wien/Sharm el-Sheikh - Die UN-Klimakonferenz COP27 hat am Sonntag ihr enttäuschendes Ende gefunden, eines der wenigen Ergebnisse nach zwei Wochen Verhandlungen war ein Festhalten am 1,5-Grad-Ziel. Wie viele Treibhausgase (THG) Österreich noch emittieren darf, ohne so die Obergrenze aufgrund des verbleibenden globalen THG-Budgets zu überschreiten, hat das Climate Change Centre Austria (CCCA) berechnet: 280 Millionen Tonnen bleiben. Bei unveränderten Emissionen reicht das gerade noch bis Mitte 2025.

Arbeit im Tourismus soll attraktiver werden

Wien - Auch im Tourismus sind Fachkräfte dringend gesucht. Um die Arbeit in der Branche attraktiver zu machen, fördert das Staatssekretariat für Tourismus nun "innovative Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf" mit bis zu 200.000 Euro pro Projekt. Kinderbetreuung sei "ein besonders herausforderndes und dringliches Handlungsfeld", betonte Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler am Montag. Zwei Drittel der Teilzeitzeitbeschäftigten in der Branche sind weiblich.

Zweite Runde im Prikraf-Verfahren gegen Strache

Wien - Der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) ist am Montag am Straflandesgericht Wien neu aufgerollt worden. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hatte Widersprüche im Ersturteil aufgezeigt, da entlastende Chats nicht hinreichend gewürdigt worden seien. Neues gab es von Angeklagten wie Zeugen am Montag nicht zu hören.

Mildere Strafe für oö. Ex-Ortschef wegen Vergewaltigung

Linz - Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Montag die Strafhöhe gegen einen wegen Vergewaltigung schuldig gesprochenen oberösterreichischen Ex-ÖVP-Bürgermeister und Landtagsabgeordneten von siebeneinhalb auf sieben Jahre reduziert. Es hat der Berufung des Angeklagten mit der Begründung stattgegeben, dass er dem Opfer die laut erstinstanzlichen Urteil zugesprochenen 7.000 Euro bereits bezahlt hat.

London sieht Konzentration Moskaus auf Stadt Swatowe

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnipro in der Südukraine konzentrieren sich die russischen Kräfte nach britischer Einschätzung auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes. Dort seien die russischen Truppen nun am verletzlichsten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in der Nacht von schweren Kämpfen in der Ostukraine berichtet.

Tokajew gewinnt Präsidentschaftswahl in Kasachstan

Astana - Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan ist der Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew vorläufigen Ergebnissen zufolge klar wiedergewählt worden. Der 69-Jährige erhielt nach Angaben der Wahlkommission vom Montag 81,31 Prozent der Stimmen. Gegen den Präsidenten waren fünf weitgehend unbekannte Kandidaten angetreten. Sie erreichten nur Ergebnisse zwischen 2,1 und 3,4 Prozent. 5,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler kreuzten das Feld "Gegen alle" an.

