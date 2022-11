56 Tote und 700 Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 sind am Montag auf der indonesischen Insel Java mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Gemeindechef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, mit. Etwa 700 Menschen wurden demnach verletzt. Das Beben, dessen Stärke die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 5,6 angab, hatte sich zu Mittag etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet.

Kiew entdeckt "Folterstätten" in Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach der Rückeroberung der südukrainischen Stadt Cherson haben ukrainische Ermittler nach eigenen Angaben vier von den russischen Besatzern genutzte Folterstätten entdeckt. In den Gebäuden hätten die "russischen Besatzer Menschen illegal festgehalten und brutal gefoltert", teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Kiew mit. Demnach seien "Teile von Gummiknüppeln, ein Holzschläger" oder ein "Gerät zum Erzeugen von Stromschlägen" sichergestellt worden.

Gaseinsparungen in Österreich bisher bei ca. 10 Prozent

Wien - In den Monaten September, Oktober und November ist in Österreich heuer durchschnittlich um rund 10 Prozent weniger Gas verbraucht worden als in den Jahren 2019 bis 2021. "Wir haben über die Witterung hinaus Einsparungen beobachtet, von Haushalten und von der Industrie", sagte Johannes Schmidt von der BOKU bei einem Pressegespräch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gleichzeitig sei die Stromproduktion aus Gas so hoch wie in den letzten 3 Jahren nicht.

Klima-Protest an Unis geht im Kleinformat weiter

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten halten unter dem Titel "Erde brennt" noch immer mehrere Hörsäle an den Universitäten Wien, Innsbruck und Salzburg besetzt. Die Studierenden sind Teil der internationalen Bewegung "End Fossil: Occupy. Mit ihrer vergangenen Mittwoch gestarteten Aktion treten sie u.a. für den Ausstieg aus fossilen Energien, für soziale- und Bildungsgerechtigkeit sowie höhere Uni-Budgets ein. Die Zahl der Besetzer ist aber mittlerweile deutlich zurückgegangen.

Erdogan erwägt Bodenoffensive in Syrien und dem Irak

Ankara/Damaskus - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht auch Bodenoffensiven gegen kurdische Stellungen in Syrien und dem Irak in Betracht. Es stehe außer Frage, dass man sich nicht auf Lufteinsätze beschränke, "es muss entschieden werden, wie viele Kräfte sich von den Bodentruppen beteiligen müssen, und dann werden Schritte unternommen", sagte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Indes meldete die Türkei mehrere Tote durch Raketenbeschuss aus Syrien.

Sicherheitspersonal an Flughäfen fordert mehr Lohn

Wien/Schwechat - Das Sicherheitspersonal an Österreichs Flughäfen hält am Dienstag beziehungsweise Freitag Betriebsversammlungen ab. Die Gewerkschaft will dabei über ihre Lohnforderungen im Rahmen von Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen informieren. Nachdem aber die Sozialpartner zuletzt wieder intensiver mit einander sprachen und Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist, dürften die Auswirkungen auf die Reisenden zumindest in Wien überschaubar bleiben, hieß es von beiden Seiten zur APA.

ÖVP-Bundesrat Himmer womöglich vor Diversion

Wien - Mit dem Wiener Bundesrat und Ex-Alcatel-Vorstand Harald Himmer hat sich am Montag ein aktiver ÖVP-Politiker wegen Untreue am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Der frühere "Bonzenquäler" - Himmer hatte bei der Nationalratswahl 1990 mit dem Slogan "Bonzen quälen, Himmer wählen" um Stimmen geworben - zeigte sich nach einer Mittagspause überraschenderweise zu einer Diversion bereit. Bis dahin hatte er sich vehement "nicht schuldig" bekannt.

Van der Bellen bleibt wegen Corona im "Homeoffice"

Wien - Der an Corona erkrankte Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird seine Amtsgeschäfte diese Woche weiter von zuhause aus führen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag auf APA-Anfrage mit. Van der Bellen, der am Samstag positiv auf Covid-19 getestet worden war, gehe es "so weit gut". Er habe nach wie vor einen "milden Verlauf".

Wiener Börse am Montagnachmittag etwas schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf mit Abgaben tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab gegen 14.15 Uhr um 0,2 Prozent auf 3.219,28 Zähler nach. Gegenwind lieferten Nachrichten in China. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen haben zwei der größten Städte in der chinesischen Volksrepublik am Montag weitere Einschränkungen angekündigt. Unter den Einzelwerten sprangen s-Immo-Titel um 9,4 Prozent hinauf. Der Schwesterkonzern Immofinanz strebt eine Mehrheit an.

