62 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 sind am Montag auf der indonesischen Insel Java mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Gemeindechef der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur, Herman Suherman, mit. Etwa 700 Menschen wurden demnach verletzt. Das Beben, dessen Stärke die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 5,6 angab, hatte sich zu Mittag etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet.

Verfahren gegen ÖVP-Bundesrat Himmer diversionell erledigt

Wien - Unerwartet rasch ist am Montag am Wiener Landesgericht ein Untreue-Prozess gegen den Wiener ÖVP-Bundesrat und Ex-Alcatel-Vorstand Harald Himmer zu Ende gegangen. Der demnächst 58-Jährige, der bis dahin Zahlungsflüsse zulasten der Alcatel-Lucent Austria AG von insgesamt 244.800 Euro an den Ex-Lobbyisten Peter Hochegger vehement abgestritten hatte, legte nach einer Mittagspause dahin gehend ein Geständnis ab. Sein Strafverfahren konnte daraufhin diversionell erledigt werden.

Kiew entdeckt "Folterstätten" in Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach der Rückeroberung der südukrainischen Stadt Cherson haben ukrainische Ermittler nach eigenen Angaben vier von den russischen Besatzern genutzte Folterstätten entdeckt. In den Gebäuden hätten die "russischen Besatzer Menschen illegal festgehalten und brutal gefoltert", teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag in Kiew mit. Demnach seien "Teile von Gummiknüppeln, ein Holzschläger" oder ein "Gerät zum Erzeugen von Stromschlägen" sichergestellt worden.

Gaseinsparungen in Österreich bisher bei ca. 10 Prozent

Wien - In den Monaten September, Oktober und November ist in Österreich heuer durchschnittlich um rund 10 Prozent weniger Gas verbraucht worden als in den Jahren 2019 bis 2021. "Wir haben über die Witterung hinaus Einsparungen beobachtet, von Haushalten und von der Industrie", sagte Johannes Schmidt von der BOKU bei einem Pressegespräch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gleichzeitig sei die Stromproduktion aus Gas so hoch wie in den letzten 3 Jahren nicht.

Klima-Protest an Unis geht im Kleinformat weiter

Wien/Österreich-weit - Klimaaktivistinnen und -aktivisten halten unter dem Titel "Erde brennt" noch immer mehrere Hörsäle an den Universitäten Wien, Innsbruck und Salzburg besetzt. Die Studierenden sind Teil der internationalen Bewegung "End Fossil: Occupy. Mit ihrer vergangenen Mittwoch gestarteten Aktion treten sie u.a. für den Ausstieg aus fossilen Energien, für soziale- und Bildungsgerechtigkeit sowie höhere Uni-Budgets ein. Die Zahl der Besetzer ist aber mittlerweile deutlich zurückgegangen.

Erdogan erwägt Bodenoffensive in Syrien und dem Irak

Ankara/Damaskus - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zieht auch Bodenoffensiven gegen kurdische Stellungen in Syrien und dem Irak in Betracht. Es stehe außer Frage, dass man sich nicht auf Lufteinsätze beschränke, "es muss entschieden werden, wie viele Kräfte sich von den Bodentruppen beteiligen müssen, und dann werden Schritte unternommen", sagte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Indes meldete die Türkei mehrere Tote durch Raketenbeschuss aus Syrien.

Sicherheitspersonal an Flughäfen fordert mehr Lohn

Wien/Schwechat - Das Sicherheitspersonal an Österreichs Flughäfen hält am Dienstag beziehungsweise Freitag Betriebsversammlungen ab. Die Gewerkschaft will dabei über ihre Lohnforderungen im Rahmen von Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen informieren. Nachdem aber die Sozialpartner zuletzt wieder intensiver mit einander sprachen und Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist, dürften die Auswirkungen auf die Reisenden zumindest in Wien überschaubar bleiben, hieß es von beiden Seiten zur APA.

Bahn-Gewerkschaft kündigt Warnstreik für nächsten Montag an

Wien - Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wollen nach den abgebrochenen KV-Verhandlungen im Bahnsektor streiken. Die Gewerkschaft vida habe die Freigabe für einen bundesweiten Warnstreik am kommenden Montag, 28. November, beim Gewerkschaftsbund (ÖGB) beantragt, hieß es am Montagnachmittag in einer Aussendung. Die Gewerkschaft spricht von einem "Mangel an Wertschätzung" und einem "nur kosmetisch geschönten Angebot" seitens der Arbeitgeber.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red