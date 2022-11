Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien stieg auf über 250

Jakarta/Honiara - Ein Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java hat rund um die Stadt Cianjur eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Einsatzkräfte suchten am Dienstag in Häusertrümmern und unter Schlammlawinen nach Dutzenden Vermissten. Mit Hilfe von Baggern und Muldenkippern waren sie dabei, den Zugang zu Gebieten freizuschaufeln, die durch Erdrutsche abgeschnitten waren. Bei dem Beben der Stärke 5,6 am Montag kamen mindestens 252 Menschen ums Leben, berichtete die Regionalregierung.

Wiener Spitalsärzte beklagen massive Qualitätsverluste

Wien - Die überwiegende Mehrheit der Wiener Spitalsärzte und -ärztinnen sieht massive Qualitätsverluste und Engpässe in der Patientenversorgung. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Wiener Ärztekammer nach einer Reihe von sogenannten Gefährdungsanzeigen bei Public Opinion Strategies von Peter Hajek in Auftrag gegeben hat. Heftige Kritik üben die Ärztinnen und Ärzte auch an der Stadtpolitik.

40 Ausländer bei Protesten im Iran festgenommen

Dubai/Teheran - Im Iran sind nach Angaben der Justiz im Rahmen der regierungskritischen Proteste 40 Ausländer festgenommen worden. Das berichtet das staatliche Fernsehen am Dienstag unter Berufung auf den Sprecher des Justizwesens der Islamischen Republik, Massoud Setayeshi. Im Iran kommt es seit Monaten zu Protesten, die vom Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September in Polizeigewahrsam ausgelöst wurden.

Gehaltsverhandlungen im Handel gehen weiter

Wien - Am heutigen Dienstag gehen die Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag im Handel bereits in die vierte Runde. Verhandlungsstart war um 11 Uhr. Im Feilschen geht es um höhere Gehälter für rund 430.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. Die Arbeitgeber bieten derzeit einen Gehaltsanstieg von 4 Prozent und eine Einmalzahlung. Die Gewerkschaft lehnt Einmalzahlungen ab und fordert angesichts der hohen Inflation ein Plus von 10 Prozent.

Iran reichert in weiterer Anlage Uran auf 60 Prozent an

Teheran - Der Iran hat Medienberichten zufolge damit begonnen, in seiner unterirdischen Atomanlage Fordo Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent anzureichern. Die UNO-Atomaufsicht IAEA sei darüber in einem Brief informiert worden, meldete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. Außerdem sollen in Fordo und in Natanz auch weitere Zentrifugen gebaut werden, ergänzte der iranische Sender SNN.

Kiew ruft Bewohner Chersons zum Umzug auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der schweren Zerstörungen im befreiten Cherson hat die ukrainische Regierung die Bewohner aufgerufen, in "sicherere Regionen" umzuziehen. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen sollten den Winter in Gebieten mit besserer Infrastruktur verbringen, erklärte die Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk am Dienstag. Allerdings ist die Lage derzeit auch in anderen Gebieten der Ukraine schwierig, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend sagte.

Türkei tötete 184 "Terroristen" seit Beginn der Offensive

Damaskus - Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Den Begriff verwenden Regierung und Streitkräfte der Türkei üblicherweise auch für kurdische Gruppen, die zuletzt in beiden Nachbarländern attackiert wurden. Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen.

Waffenlager und NS-Devotionalien in Kärnten entdeckt

Völkermarkt - Bei einer routinemäßigen Waffenüberprüfung am Montag im Haus eines 61-Jährigen in der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt hat die Polizei ein illegales Waffenlager und NS-Devotionalien entdeckt. Schon im Vorraum lagen eine Pistole und Munition offen auf einer Kommode. Registrierte Langwaffen des Kärntners lagen ebenfalls ungesichert und frei herum. Auch NS-Orden, Uniformteile, Abzeichen, Literatur und Bilder wurden zur Schau gestellt.

