Wiener Spitalsärzte beklagen massive Qualitätsverluste

Wien - Die überwiegende Mehrheit der Wiener Spitalsärzte und -ärztinnen sieht massive Qualitätsverluste und Engpässe in der Patientenversorgung. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Wiener Ärztekammer nach einer Reihe von sogenannten Gefährdungsanzeigen bei Public Opinion Strategies von Peter Hajek in Auftrag gegeben hat. Heftige Kritik üben die Ärztinnen und Ärzte auch an der Stadtpolitik.

Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien stieg auf über 250

Jakarta/Honiara - Ein Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java hat um die Stadt Cianjur Zerstörung und Verzweiflung hinterlassen. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf 268, wie der nationale Katastrophenschutz mitteilte. Einsatzkräfte suchten in Häusertrümmern und unter Schlammlawinen noch nach mehr als 150 Vermissten. Mit Hilfe von Baggern und Muldenkippern waren sie dabei, den Zugang zu Gebieten freizuschaufeln, die durch Erdrutsche abgeschnitten sind.

Türkei tötete 184 "Terroristen" - US-Basis getroffen

Damaskus - Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen. Aktivisten zufolge wurde auch eine von den USA mitgenutzte Basis bombardiert. Während der Irak die türkischen Angriffe verurteilte, riefen Deutschland und Russland zur Zurückhaltung auf.

Auch Hemetsberger wies Vorwürfe im Chorherr-Prozess zurück

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht mit der Befragung des Finanzberaters Wilhelm Hemetsberger fortgesetzt worden. Dieser gehört zu den Großspendern des Chorherr-Vereins und ist seit vielen Jahren in Südafrika engagiert. Er bekannte sich ebenfalls nicht schuldig. Mit Widmungsverfahren, so beteuerte er, habe er nichts zu tun.

UNO-Menschenrechtskommissar sieht "bedenkliche" Lage im Iran

Dubai/Teheran - Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die Lage im Iran angesichts wachsender Gewalt als kritisch bezeichnet. In den vergangenen zwei Monaten seien bei den regierungskritischen Demonstrationen über 300 Menschen ums Leben gekommen, teilte das Büro Türks am Dienstag in Genf mit. "Die ansteigende Zahl der Toten im Iran, darunter am Wochenende auch Kinder, sowie die härtere Gangart der Sicherheitskräfte unterstreichen, dass die Lage im Land bedenklich ist."

ÖVP-Team für U-Kommission zu Wien Energie präsentiert

Wien - Die ÖVP Wien hat am Dienstag ihr Team für die ab 2. Dezember vorgesehene Untersuchungskommission zur Wien Energie präsentiert und bestehende Vorwürfe bekräftigt. Die in Wien oppositionellen Parteien ÖVP und auch die FPÖ orten einen "Finanzskandal der SPÖ", die in Wien mit den NEOS regiert. Die Einsetzung der U-Kommission ist für Donnerstag geplant. Dann gehe es daran, "den größten Finanzskandal der Geschichte Wiens" aufzuklären, sagte der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer.

AKW Saporischschja erneut beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Gebiet des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums erneut mit Granaten beschossen worden. Am Montag - dem Tag einer Sonderinspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) - seien acht großkalibrige Granaten auf einen industriellen Teil des Kernkraftwerks gefeuert worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Dienstag laut der Agentur Interfax.

Lueger-Denkmal am Wiener Ring mit schwarzer Farbe beschüttet

Wien - Das Denkmal des heute ob seines Antisemitismus umstrittenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) an der Ringstraße ist mit schwarzer Farbe beschüttet worden. Vermutlich wurde die Aktion am Montag durchgeführt, der Urheber war vorerst unbekannt.

