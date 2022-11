Opferzahl nach Erdbeben in Indonesien stieg auf über 250

Jakarta/Honiara - Ein Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java hat um die Stadt Cianjur Zerstörung und Verzweiflung hinterlassen. Die Zahl der Todesopfer stieg bis Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf 268, wie der nationale Katastrophenschutz mitteilte. Einsatzkräfte suchten in Häusertrümmern und unter Schlammlawinen noch nach mehr als 150 Vermissten. Mit Hilfe von Baggern und Muldenkippern waren sie dabei, den Zugang zu Gebieten freizuschaufeln, die durch Erdrutsche abgeschnitten sind.

Mehr als 400 Migranten von rostigem Boot vor Kreta gerettet

Athen - Bei einer schwierigen Rettungsaktion hat die griechische Küstenwache am Dienstag südlich von Kreta etwa 430 Migranten von einem in Seenot geratenen Fischerboot aufgegriffen. Die Menschen hatten in der Nacht ein Seenotsignal gesendet. Die Bergung dauerte Stunden, weil in der Region starker Wind herrschte und das Boot mit den Migranten an Bord Gefahr lief, zu kentern.

Türkei tötete 184 "Terroristen" - US-Basis getroffen

Damaskus - Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen. Aktivisten zufolge wurde auch eine von den USA mitgenutzte Basis bombardiert. Während der Irak die türkischen Angriffe verurteilte, riefen Deutschland und Russland zur Zurückhaltung auf.

Auch Hemetsberger wies Vorwürfe im Chorherr-Prozess zurück

Wien - Der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr sowie weitere neun Angeklagte ist am Freitag am Wiener Landesgericht mit der Befragung des Finanzberaters Wilhelm Hemetsberger fortgesetzt worden. Dieser gehört zu den Großspendern des Chorherr-Vereins und ist seit vielen Jahren in Südafrika engagiert. Er bekannte sich ebenfalls nicht schuldig. Mit Widmungsverfahren, so beteuerte er, habe er nichts zu tun.

ÖVP-Team für U-Kommission zu Wien Energie präsentiert

Wien - Die ÖVP Wien hat am Dienstag ihr Team für die ab 2. Dezember vorgesehene Untersuchungskommission zur Wien Energie präsentiert und bestehende Vorwürfe bekräftigt. Die in Wien oppositionellen Parteien ÖVP und auch die FPÖ orten einen "Finanzskandal der SPÖ", die in Wien mit den NEOS regiert. Die Einsetzung der U-Kommission ist für Donnerstag geplant. Dann gehe es daran, "den größten Finanzskandal der Geschichte Wiens" aufzuklären, sagte der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer.

AKW Saporischschja erneut beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Gebiet des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums erneut mit Granaten beschossen worden. Am Montag - dem Tag einer Sonderinspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) - seien acht großkalibrige Granaten auf einen industriellen Teil des Kernkraftwerks gefeuert worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Dienstag laut der Agentur Interfax.

Lueger-Denkmal am Wiener Ring mit schwarzer Farbe beschüttet

Wien - Das Denkmal des heute ob seines Antisemitismus umstrittenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) an der Ringstraße ist mit schwarzer Farbe beschüttet worden. Vermutlich wurde die Aktion am Montag durchgeführt, der Urheber war vorerst unbekannt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr fest

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am frühen Dienstagnachmittag deutlich um 1,72 Prozent und notierte bei 3.265,52 Zählern. Nach verhaltenem Start zeigte sich auch das europäische Umfeld mittlerweile mit leichten Aufschlägen. Zuvor hatten die Übersee-Börsen noch uneinheitliche Vorgaben geliefert. Die Zinserwartungen stehen weiterhin im Fokus des Marktgeschehens. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb hingegen sehr dünn.

