Haft für Klimaaktivisten nach Klebung an Van Gogh-Gemälde

London - Zwei Klimaaktivisten, die sich aus Protest gegen die Ölförderung an einem Bild des Malers Vincent van Gogh festgeklebt hatten, sind von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen worden. Der 22-jährige Louis McKechnie muss wegen Sachbeschädigung für drei Wochen ins Gefängnis, er hat mehrere Vorstrafen. Emily Brocklebank wurde am Dienstag ebenfalls zu 21 Tagen Haft verurteilt, die Strafe wurde für sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Türkei tötete 184 "Terroristen" - US-Basis getroffen

Damaskus - Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte unterdessen weitere Militärschläge an und deutete eine Bodenoffensive an.

Oberösterreichs SPÖ-Chef Lindner über Doskozil verärgert

Eisenstadt/Linz/Wien - Oberösterreich SPÖ-Landesparteichef Michael Lindner zeigt sich über die von der SPÖ Burgenland in Auftrag gegebene Umfrage über die Chancen der Bundes-SPÖ bei einer bevorstehenden Nationalratswahl verärgert. Er sei über den "vollkommenen sinnbefreiten" Alleingang der SPÖ Burgenland "wirklich sauer und völlig entnervt", sagte er gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Online).

EU-Kommission will Preis an Gasbörse TTF deckeln

Straßburg - Der Gaspreis an der Großhandelsplattform TTF soll für bestimmte Verträge künftig gedeckelt werden. Am Dienstag schlug die Europäische Kommission einen Maximalpreis für Gas vor, das einen Monat im Voraus gehandelt wird. Der Deckel würde automatisch greifen, wenn dieser Preis zwei Wochen lang 275 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig mindestens 58 Euro höher ist, als die Preise am Weltmarkt für Flüssiggas (LNG), wie EU-Energiekommissarin Kadri Simson mitteilte.

AKW Saporischschja erneut beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Gebiet des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums erneut mit Granaten beschossen worden. Am Montag - dem Tag einer Sonderinspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) - seien acht großkalibrige Granaten auf einen industriellen Teil des Kernkraftwerks gefeuert worden, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Dienstag laut der Agentur Interfax.

Iran meldet neue Angriffe auf Kurden-Stützpunkte im Nordirak

Teheran/Erbil - Den zweiten Tag in Folge haben die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Ziele im benachbarten Nordirak angegriffen. Mit Luftangriffen seien Stützpunkte kurdischer Separatistengruppen angegriffen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Islamische Republik immer wieder Stellungen im Nordirak bombardieren lassen.

Wiener Börse schließt mit klaren Zugewinnen

Wien - Der Leitindex ATX gewann am Dienstag klar um 1,24 Prozent und schloss bei 3.249,92 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegehnd im Plus, wenn auch weniger deutlich als das heimische Börsenbarometer. Unterstützung für die Märkte kam weiterhin von den Hoffnungen der Investoren auf weniger große Zinsschritte der Notenbanken. Meldungen über steigende Covid-Fälle in China drückten die Stimmung hingegen etwas.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red