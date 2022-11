EU-Kommission will Preis an Gasbörse TTF deckeln

Straßburg - Die Europäische Kommission hat nach monatelangen Diskussionen einen festen Gaspreisdeckel im europäischen Großhandel vorgeschlagen. Unter bestimmten Bedingungen soll es einen Maximalpreis für Gas geben, das einen Monat im Voraus am Großhandelsplatz TTF gehandelt wird. Die EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Deutschland sieht einen solchen Gaspreisdeckel kritisch, auch Österreich hat Bedenken wegen der Versorgungssicherheit, viele EU-Staaten bestehen jedoch darauf.

Haft für Klimaaktivisten nach Klebung an Van Gogh-Gemälde

London - Zwei Klimaaktivisten, die sich aus Protest gegen die Ölförderung an einem Bild des Malers Vincent van Gogh festgeklebt hatten, sind von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen worden. Der 22-jährige Louis McKechnie muss wegen Sachbeschädigung für drei Wochen ins Gefängnis, er hat mehrere Vorstrafen. Emily Brocklebank wurde am Dienstag ebenfalls zu 21 Tagen Haft verurteilt, die Strafe wurde für sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Oberösterreichs SPÖ-Chef Lindner über Doskozil verärgert

Eisenstadt/Linz/Wien - Oberösterreich SPÖ-Landesparteichef Michael Lindner zeigt sich über die von der SPÖ Burgenland in Auftrag gegebene Umfrage über die Chancen der Bundes-SPÖ bei einer bevorstehenden Nationalratswahl verärgert. Er sei über den "vollkommenen sinnbefreiten" Alleingang der SPÖ Burgenland "wirklich sauer und völlig entnervt", sagte er gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Online).

Türkei tötete 184 "Terroristen" - US-Basis getroffen

Damaskus - Die türkische Armee hat nach eigenen Angaben seit Beginn der neuerlichen Militäroffensive in Syrien und im Irak 184 "Terroristen neutralisiert". Das türkische Verteidigungsministerium sprach in der Nacht auf Dienstag von Angriffen aus der Luft und mit landgestützten Geschützen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte unterdessen weitere Militärschläge an und deutete eine Bodenoffensive an.

Iran reichert in weiterer Anlage Uran auf 60 Prozent an

Teheran - Der Iran hat nach eigenen Angaben damit begonnen, auch in seiner unterirdischen Atomanlage Fordow Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent anzureichern. "Wir hatten gesagt, dass der Iran auf jede Resolution und jeden politischen Druck ernsthaft reagieren würde", zitierten amtliche Medien am Dienstag den Chef des iranischen Atomprogramms, Mohammad Eslami. "Deshalb hat der Iran am Montag am Standort Fordow mit der Anreicherung von Uran auf 60 Prozent Reinheit begonnen."

Mehr als 400 Migranten von rostigem Boot vor Kreta gerettet

Athen - Bei einer schwierigen Rettungsaktion hat die griechische Küstenwache am Dienstag südlich von Kreta etwa 430 Migranten von einem in Seenot geratenen Fischerboot aufgegriffen. Die Menschen hatten in der Nacht ein Seenotsignal gesendet. Die Bergung dauerte Stunden, weil in der Region starker Wind herrschte und das Boot mit den Migranten an Bord Gefahr lief, zu kentern.

Lueger-Denkmal am Wiener Ring mit schwarzer Farbe beschüttet

Wien - Das Denkmal des heute ob seines Antisemitismus umstrittenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) an der Ringstraße ist mit schwarzer Farbe beschüttet worden. Vermutlich wurde die Aktion am Montag durchgeführt, der Urheber war vorerst unbekannt.

Iran meldet neue Angriffe auf Kurden-Stützpunkte im Nordirak

Teheran/Erbil - Den zweiten Tag in Folge haben die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) Ziele im benachbarten Nordirak angegriffen. Mit Luftangriffen seien Stützpunkte kurdischer Separatistengruppen angegriffen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Islamische Republik immer wieder Stellungen im Nordirak bombardieren lassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red