Keine Einigung auf Handels-KV

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sind am Dienstag auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Während die Arbeitgeber weiter auf Einmalzahlungen beharren, fordert die Gewerkschaft eine "dauerhafte, kräftige Gehaltserhöhung", wie Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Abend zur APA sagte. Die Gewerkschaft habe einen neuerlichen Verhandlungstermin für den 29. November vorgeschlagen, sollte es nicht dazu kommen, stehen Streiks am 2. und 3. Dezember im Raum.

Freud Privatuni verliert Zulassung für Medizin-Masterstudium

Wien - Der Masterstudiengang Humanmedizin, den die Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) seit 2015/16 anbietet, steht vor dem Aus. Wegen Qualitätsmängeln wird die Zulassung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) widerrufen. Wesentliches Kriterium für die Entscheidung ist ein entsprechendes Gutachten im Auftrag der Agentur.

Mahrer und Co: Regierung muss Energiepreise rasch abfedern

Wien/Berlin/Brüssel - Die in Deutschland geplanten Preisbremsen für Strom und Gas sorgen auch hierzulande für Diskussionen und Forderungen nach einem ähnlichen Vorgehen. Ansonsten drohten Wettbewerbsnachteile, wird etwa argumentiert. Nachdem am Dienstag aus deutschen Regierungskreisen verlautete, dass die dortigen Preisbremsen auf Jänner vorgezogen werden, fordert nun selbst WKÖ-Präsident Harald Mahrer "rasch Maßnahmen von der Bundesregierung". So war er mit der SPÖ und FPÖ selten aber doch eins.

IAEA: Iran plant signifikanten Ausbau der Uran-Anreicherung

Teheran - Der Iran will laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) die Anreicherung von Uran erheblich ausweiten. IAEA-Chef Rafael Grossi bestätigte den Mitgliedstaaten am Dienstag, dass der Iran begonnen habe, an einem zweiten Standort Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen. Zusätzlich zu diesem Schritt in der Untergrundanlage Fordow plane Teheran dort auch den "signifikanten Ausbau" von niedrig angereichertem Uran, sagte ein IAEA-Sprecher.

Nehammer relativiert Veto-Drohung gegen Kroatien

Zagreb/Wien - Kurz vor seinem Besuch in Kroatien hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Veto-Drohung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für eine Erweiterung des Schengen-Raums in Bezug auf Kroatien relativiert. "Aus Kroatien spüren wir kaum einen Migrationsdruck in den Norden. Da Kroatien den Grenzschutz vorbildlich erfüllt, sehe ich da kein Problem. Über die Länder wird ja einzeln abgestimmt", sagte Nehammer laut der "Kleinen Zeitung" am Dienstag in Klagenfurt.

Nehammer zu bilateralen Gesprächen in Kroatien

Wien/Dobrinj (Krk)/Zagreb - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Mittwoch zu bilateralen Gesprächen nach Zagreb. Dort treffe er den kroatischen Premierminister Andrej Plenković sowie den Staatspräsidenten Zoran Milanović und den Parlamentspräsidenten Gordan Jandroković zu bilateralen Gesprächen, teilte das Bundeskanzleramt in einer Information mit. Neben den traditionell engen bilateralen Beziehungen stünde insbesondere die aktuelle Sicherheitslage Europas auf der Tagesordnung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red