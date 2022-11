Keine Einigung auf Handels-KV

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sind am Dienstag auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Während die Arbeitgeber weiter auf Einmalzahlungen beharren, fordert die Gewerkschaft eine "dauerhafte, kräftige Gehaltserhöhung", wie Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Abend zur APA sagte. Die Gewerkschaft habe einen neuerlichen Verhandlungstermin für den 29. November vorgeschlagen, sollte es nicht dazu kommen, stehen Streiks am 2. und 3. Dezember im Raum.

Säugling bei russischem Raketenangriff getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Raketenangriffen in der Region Saporischschja ist in der Nacht nach ukrainischen Angaben die Entbindungsstation eines Krankenhauses getroffen worden. Ein Säugling soll dabei ums Leben gekommen sein. "Schmerz überflutet unsere Herzen - ein Säugling, der gerade erst auf die Welt gekommen ist, wurde getötet", schrieb der Militärgouverneur von Saporischschja, Olexandr Staruch, am Mittwoch auf Telegram. Rettungskräfte seien in der Kleinstadt Wilnjansk im Einsatz.

Verletzte bei Erdbeben in der Westtürkei

Istanbul - Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat in der Nacht auf Mittwoch den Nordwesten der Türkei erschüttert. Die Zahl der Verletzten stieg auf mindestens 50 Menschen, wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. 33 davon seien bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Eine Person sei schwer verletzt, berichtete der Sender CNN Türk. Sie soll aus Panik aus dem Fenster gesprungen sein und sich dabei verletzt haben.

Mehrere Tote bei Schießerei in Walmart-Supermarkt in USA

Richmond (Virginia) - Bei einer Schießerei in einem Walmart-Supermarkt in der Stadt Chesapeake im US-Bundesstaat Virginia sind am Dienstagabend (Ortszeit) mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Auch der Angreifer ist tot, wie Polizeisprecher Leo Kosinski in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Eine genaue Opferzahl nannte er nicht, es seien aber "weniger als zehn" Menschen umgekommen.

Fünf Zivilisten bei Angriffen im Nordwesten Syriens getötet

Istanbul/Damaskus - Zwei Tage nach Beginn der türkischen Militäroffensive sind im Nordwesten Syriens nach Angaben von Aktivisten fünf Zivilisten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurde die Stadt Asas, die von mit der Türkei verbündeten syrischen Rebellen kontrolliert wird, am Dienstag mit Raketen beschlossen. Dabei seien fünf Menschen getötet worden, darunter auch ein Kind. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Freud Privatuni verliert Zulassung für Medizin-Masterstudium

Wien - Der Masterstudiengang Humanmedizin, den die Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) seit 2015/16 anbietet, steht vor dem Aus. Wegen Qualitätsmängeln wird die Zulassung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) widerrufen, wesentliches Kriterium für die Entscheidung ist ein entsprechendes Gutachten im Auftrag der Agentur. Die SFU hat eine Neueinreichung des Studiengangs angekündigt.

Mahrer und Co: Regierung muss Energiepreise rasch abfedern

Wien/Berlin/Brüssel - Die in Deutschland geplanten Preisbremsen für Strom und Gas sorgen auch hierzulande für Diskussionen und Forderungen nach einem ähnlichen Vorgehen. Ansonsten drohten Wettbewerbsnachteile, wird etwa argumentiert. Nachdem am Dienstag aus deutschen Regierungskreisen verlautete, dass die dortigen Preisbremsen auf Jänner vorgezogen werden, fordert nun selbst WKÖ-Präsident Harald Mahrer "rasch Maßnahmen von der Bundesregierung". So war er mit der SPÖ und FPÖ selten aber doch eins.

Weiter Hunderte Vermisste nach Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Zwei Tage nach einem Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java mit mindestens 268 Toten dauert die Suche nach Hunderten Vermissten an. Nach Angaben der Behörden wurden am Mittwoch (Ortszeit) noch immer 151 Menschen vermisst. "Unser Fokus liegt darauf, in den nächsten drei Tagen die Vermissten zu finden", sagte der Leiter des Nationalen Katastrophenschutzes.

