Keine Einigung auf Handels-KV

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sind am Dienstag auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Während die Arbeitgeber weiter auf Einmalzahlungen beharren, fordert die Gewerkschaft eine dauerhafte Gehaltserhöhung über der Inflationsrate für die 430.000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft will am 29. November weiter verhandeln, die Arbeitgeber machen das von neuen Vorschlägen abhängig. Sollte es nicht dazu kommen, stehen Streiks am 2. und 3. Dezember im Raum.

Beamtengehälter steigen zwischen 7,15 und 9,41 Prozent

Wien - Die Gehälter im öffentlichen Dienst steigen mit 1. Jänner zwischen 7,15 für hohe und 9,41 Prozent für niedrige Einkommen. Im Schnitt macht die Erhöhung 7,32 Prozent aus, um diesen Wert werden auch die Zulagen angehoben. Darauf hat sich die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) mit dem für die Beamten zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Mittwoch früh geeinigt, wie beide Seiten der APA mitteilten.

Schottland darf kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen

London - Ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland ist in weite Ferne gerückt. Das höchste britische Gericht in London teilte am Mittwoch mit, das schottische Regionalparlament habe kein Recht, eine Volksabstimmung anzusetzen. Damit folgten die Richter den Argumenten der britischen Regierung. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte angekündigt, die Entscheidung des Supreme Court anzuerkennen.

Warnstreiks in sechs Wiener Ordensspitälern

Wien - Mit einem Warnstreik in sechs Wiener Krankenhäusern haben die 10.000 Mitarbeiter der Ordensspitäler am Mittwoch versucht, den Druck in ihren Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen zu erhöhen. Gewerkschaft und Ärztekammer verlangen ein Gehaltsplus von 500 Euro brutto monatlich. Die Spitäler bieten eine sozial gestaffelte Einmalzahlung von bis zu 1.000 Euro netto und das Vorziehen der nächsten Kollektivvertragsperiode um zwei Monate. Morgen, Donnerstag, wird weiterverhandelt.

Mögliche sexuelle Übergriffe bei zweitem Grazer Kindergarten

Graz - Nach einem möglichen sexuellen Übergriff in einem Grazer Kindergarten sind nun sechs weitere Verdachtsfälle hinzugekommen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Seit Anfang Oktober wurde nach Äußerungen eines Kindes gegenüber seiner Mutter und einer entsprechenden Anzeige bei der Polizei ermittelt. Nun soll auch ein weiterer Kindergartenstandort betroffen sein.

Nach Tod eines Säuglings in Salzburg auch Vater in U-Haft

Salzburg - Nach dem Tod eines sieben Wochen alten Säuglings, der am 22. Oktober in Salzburg offenbar an einem Schütteltrauma gestorben war, ist nun auch der Vater des Buben in Untersuchungshaft genommen worden. Das Oberlandesgericht Linz hat der Beschwerde der Staatsanwaltschaft stattgegeben und die U-Haft über den 25-jährigen Mann verhängt. Die 19-jährige Mutter des Babys sitzt bereits seit 28. Oktober wegen dringenden Tatverdachts des Mordes in U-Haft.

Verletzte bei Erdbeben in der Westtürkei

Istanbul - Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat in der Nacht auf Mittwoch den Nordwesten der Türkei erschüttert. Die Zahl der Verletzten stieg auf mindestens 78 Menschen, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch sagte. Eine Person sei schwer verletzt, berichtete der Sender CNN Türk. Sie soll aus Panik aus dem Fenster gesprungen sein und sich dabei verletzt haben.

Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt in den USA

Richmond (Virginia) - Beim zweiten Schusswaffenangriff innerhalb weniger Tage in den USA sind mehrere Menschen in einem Walmart-Supermarkt im Bundesstaat Virginia getötet worden. Es seien "mehrere Todesopfer" sowie "mehrere Verletzte" vorgefunden worden, sagte Leo Kosinski von der Polizei Chesapeake, die vorerst nur von weniger als zehn Toten sprach. "Wir gehen von einem Einzeltäter aus und davon, dass dieser Einzeltäter tot ist", fügte Kosinski hinzu, ohne auf die Umstände des Todes einzugehen.

red