Sieben Tote bei Schüssen in US-Supermarkt

Richmond (Virginia) - In einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Staat Virginia sind sieben Menschen durch Schüsse getötet worden. Darunter sei auch der Schütze, teilte die Verwaltung der Ostküsten-Stadt am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei mit. Medien zufolge wurden mindestens fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Die Bluttat ereignete sich zwei Tage vor Thanksgiving, als viele Menschen Einkäufe für den so wichtigen US-Feiertag erledigten. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Luftalarm in der gesamten Ukraine - Ein Toter in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der gesamten Ukraine ist am Mittwoch Luftalarm ausgelöst worden. Laut ukrainischer Nachrichtenagentur Interfax wurden Explosionen in den südlichen und östlichen Regionen des Landes gemeldet. In Kiew wurde laut Militärverwaltung bei einem Einschlag in ein zweistöckiges Wohnhaus ein Mensch getötet. Bereits in der Nacht wurde in der Region Saporischschja ein Krankenhaus getroffen worden. Ein Säugling soll dabei ums Leben gekommen sein. Auch in Donezk gab es einen Toten.

Beamtengehälter steigen zwischen 7,15 und 9,41 Prozent

Wien - Die Gehälter im öffentlichen Dienst steigen mit 1. Jänner zwischen 7,15 für hohe und 9,41 Prozent für niedrige Einkommen. Im Schnitt macht die Erhöhung 7,32 Prozent aus, um diesen Wert werden auch die Zulagen angehoben. Darauf hat sich die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) mit dem für die Beamten zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Mittwoch früh geeinigt, wie beide Seiten der APA mitteilten.

Verletzte bei Erdbeben in der Westtürkei

Istanbul - Ein Erdbeben der Stärke 5,9 hat in der Nacht auf Mittwoch den Nordwesten der Türkei erschüttert. Die Zahl der Verletzten stieg auf mindestens 68 Menschen, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch sagte. Eine Person sei schwer verletzt, berichtete der Sender CNN Türk. Sie soll aus Panik aus dem Fenster gesprungen sein und sich dabei verletzt haben.

Schottland darf kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen

London - Schottland darf kein zweites Unabhängigkeitsreferendum ohne britische Zustimmung abhalten. Das entschied am Mittwoch das höchste britische Gericht. "Das schottische Regionalparlament hat nicht die Befugnis, Gesetze für ein Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands zu erlassen", erklärte der Präsident des Obersten Gerichtshofes des Vereinigten Königreiches, Robert Reed.

Freud Privatuni verliert Zulassung für Medizin-Masterstudium

Wien - Der Masterstudiengang Humanmedizin, den die Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) seit 2015/16 anbietet, steht vor dem Aus. Wegen Qualitätsmängeln wird die Zulassung durch die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) widerrufen, wesentliches Kriterium für die Entscheidung ist ein entsprechendes Gutachten im Auftrag der Agentur. Die SFU hat eine Neueinreichung des Studiengangs angekündigt.

Weiter Verhandlungen zur Arbeitsmarktreform - Ergebnis offen

Wien - Die angedachte Reform der Arbeitslosenversicherung steht weiterhin in Verhandlung zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Das bestätigten sowohl das Büro von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) als auch der Grüne Sozialsprecher Markus Koza am Mittwoch gegenüber der APA. Man nähere sich sukzessive an, meinte auch Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) nach dem Ministerrat. In Stein gemeißelt ist die Reform aber keineswegs.

Mahrer und Co: Regierung muss Energiepreise rasch abfedern

Wien/Berlin/Brüssel - Die in Deutschland geplanten Preisbremsen für Strom und Gas sorgen auch hierzulande für Diskussionen und Forderungen nach einem ähnlichen Vorgehen. Ansonsten drohten Wettbewerbsnachteile, wird etwa argumentiert. Nachdem am Dienstag aus deutschen Regierungskreisen verlautete, dass die dortigen Preisbremsen auf Jänner vorgezogen werden, fordert nun selbst WKÖ-Präsident Harald Mahrer "rasch Maßnahmen von der Bundesregierung". So war er mit der SPÖ und FPÖ selten aber doch eins.

