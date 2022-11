Region Kiew nach Angriffen ohne Strom - Mindestens 3 Tote

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei erneuten russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Militärverwaltung im Online-Dienst Telegram. Demnach wurde bei der Bombardierung ein zweistöckiges Wohngebäude getroffen. Die Region Kiew ist nach den Angriffen ohne Strom. In der Hauptstadt Kiew sei zudem die Wasserversorgung ausgefallen, hieß es. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Sieben Tote bei Schüssen in US-Supermarkt

Richmond (Virginia) - In einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Staat Virginia sind sieben Menschen durch Schüsse getötet worden. Darunter sei auch der Schütze, teilte die Verwaltung der Ostküsten-Stadt am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei mit. Medien zufolge wurden mindestens fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Die Bluttat ereignete sich zwei Tage vor Thanksgiving, als viele Menschen Einkäufe für den so wichtigen US-Feiertag erledigten. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Kurz-Intimus Fleischmann wird ÖVP-Kommunikationsleiter

Wien - Die ÖVP stellt ihre Kommunikation neu auf und sorgt dabei für eine Überraschung. Denn der enge Weggefährte von Altkanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, kehrt in die Zentrale zurück und übernimmt die Leitung der Medienarbeit. Gegen ihn wird aktuell von der Wirtschafts- und Kommunikationsstaatsanwaltschaft in der Umfragen-Affäre ermittelt.

Schottland darf kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen

London - Das schottische Parlament darf ohne Zustimmung aus London kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen. Die Debatte über eine Loslösung des nördlichsten Landesteils ist aber trotz der Entscheidung der höchsten britischen Richter nicht beendet. Zwar sprach der britische Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch von einem "klaren und endgültigen Urteil". Doch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, sie werde am Unabhängigkeitskurs festhalten.

Lage in Spitälern bleibt laut Corona-Prognose stabil

Wien - Die Corona-Lage in den Spitälern dürfte in den kommenden zwei Wochen stabil bleiben. Bei den Infektionszahlen hält das Covid-Prognosekonsortium innerhalb der nächsten sieben Tage eine generelle "Trendumkehr zu steigenden Zahlen" für möglich, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Update der Modellrechner hervor. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen gab es zuletzt bereits ein leichtes Plus, in den meisten Altersgruppen aber noch eine Stagnation der gemeldeten Fallzahlen.

Rendi-Wagner sieht SPÖ-Spitzenkandidatur als "fix"

Wien - SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner zeigt sich von der von der burgenländischen Landesorganisation lancierten Umfrage zur Parteiführung unbeeindruckt. "Ich werde Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl", sagte sie am Mittwoch im Interview mit oe24.TV. Zuvor hatten sich Landeschefs einer Führungsdebatte verwahrt, die abermals aus der Richtung von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angestoßen worden war.

Erdogan zieht Treffen mit Assad in Betracht

Damaskus - Wenige Tage nach Beginn einer Luftoffensive gegen kurdische Milizen zieht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Treffen mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad in Betracht. "Ein Treffen mit Assad ist möglich. In der Politik gibt es keinen Groll und keine Verbitterung", sagte Erdogan am Mittwoch laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu. Zugleich untermauerte Erdogan seine Drohung mit einer Bodenoffensive gegen kurdische Milizen in Syrien.

COFAG beschäftigt U-Ausschuss

Wien - Der ehemalige Geschäftsführer der Coronafinanzierungsagentur (COFAG), Bernhard Perner, hat die Einrichtung der COFAG und seine Rolle am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gegen Kritik verteidigt. Es habe damals, im März 2020, in den Krisenstäben die Sorge gegeben, dass ein Lockdown bei Unternehmen zu Liquiditätsproblemen führt und dies Dominoeffekte auslöst. Befragt wurde er auch zu Gehaltskonstruktionen und Boni in der ABBAG.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red