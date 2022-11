Region Kiew nach Angriffen ohne Strom - Mindestens 3 Tote

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei erneuten russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Militärverwaltung im Online-Dienst Telegram. Demnach wurde bei der Bombardierung ein zweistöckiges Wohngebäude getroffen. Die Region Kiew ist nach den Angriffen ohne Strom. In der Hauptstadt Kiew sei zudem die Wasserversorgung ausgefallen, hieß es. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Kremlnahe Hacker verübten Cyberangriff auf EU-Parlament

Straßburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auf die Internetseite des Europaparlaments ist am Mittwoch ein Hackerangriff verübt worden. Zu dem Angriff habe sich eine kremlnahe Hackergruppe bekannt, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. "Unsere IT-Experten setzen sich dagegen zur Wehr und schützen unsere Systeme", schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Zudem betonte sie, dass das Parlament kurz vorher Russland als staatlichen Unterstützter von Terrorismus bezeichnet habe.

Medizinerin Carmen Possnig wird ESA-Reserveastronautin

Wien/Paris - Die 1988 in Klagenfurt geborene österreichische Medizinerin Carmen Possnig wird Ersatzastronautin der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Das gab die ESA im Rahmen ihres Ministerratstreffens in Paris am Mittwochnachmittag bekannt. Possnig setzte sich in einem aufwendigen Auswahlverfahren unter insgesamt mehr als 22.500 Bewerberinnen und Bewerbern aus ganz Europa durch.

Schottland darf kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen

London - Das schottische Parlament darf ohne Zustimmung aus London kein Unabhängigkeitsreferendum ansetzen. Die Debatte über eine Loslösung des nördlichsten Landesteils ist aber trotz der Entscheidung der höchsten britischen Richter nicht beendet. Zwar sprach der britische Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch von einem "klaren und endgültigen Urteil". Doch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, sie werde am Unabhängigkeitskurs festhalten.

Kurz-Intimus Fleischmann wird ÖVP-Kommunikationsleiter

Wien - Die ÖVP stellt ihre Kommunikation neu auf und sorgt dabei für eine Überraschung. Denn der enge Weggefährte von Altkanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, kehrt in die Zentrale zurück und übernimmt die Leitung der Medienarbeit. Gegen ihn wird aktuell von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Umfragen-Affäre ermittelt.

Nehammer unterstützt Kroatien auf Weg in den Schengen-Raum

Zagreb/Wien - Österreich unterstützt die Erweiterung des Schengen-Raums um Kroatien, lehnt aber die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens ab. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach einem Treffen mit dem kroatischen Regierungschef Andrej Plenković in Zagreb. Nur wenige irreguläre Migranten würden über Kroatien kommen, aber 40 Prozent über die Route Türkei, Bulgarien, Rumänien und dann Ungarn, sagte Nehammer in einer Pressekonferenz.

Weiter türkische Angriffe gegen Kurden in Syrien und Irak

Damaskus/Qamishli - Das türkische Militär hat die Luftschläge gegen kurdische Kämpfer der syrischen Kurdenmiliz YPG und der kurdischen Arbeiterpartei PKK den vierten Tag in Folge fortgesetzt. Es mehren sich Anzeichen, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch Bodentruppen über die Grenze schicken könnte. "Die Operationen, die wir mit unseren Flugzeugen, Kanonen und bewaffneten Drohnen führen, sind erst der Anfang", sagte Erdogan am Mittwoch.

COFAG und ABBAG beschäftigten U-Ausschuss

Wien - Der ABBAG-Aufsichtsratschef Wolfgang Nolz, langjähriger Sektionschef im Finanzministerium, gab am Mittwochnachmittag im ÖVP-U-Ausschuss Einblick, wie es dazu kam, dass ABBAG-Geschäftsführer Michael Mendel im Nachhinein 1,5 Mio. Euro als Bonus bekam. Ihm sei dazu heuer im Februar eine Erklärung vorgelegt worden, die er unterzeichnet habe - zu einem Zeitpunkt, wo das Geld schon längst ausbezahlt war.

Wiener Börse schließt zur Wochenmitte kaum verändert

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der ATX ging um 0,1 Prozent tiefer bei 3.245,90 Einheiten aus dem Handel. Konjunkturdaten aus Europa und den USA konnten zur Wochenmitte keine klaren Impulse setzen. Unternehmensseitig standen die Titel der s Immo mit minus 12,7 Prozent im Fokus. Sie werden am Donnerstag von Strabag im heimischen Leitindex abgelöst. Strabag-Aktien stiegen um 0,8 Prozent.

