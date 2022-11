Kiew nach Angriffen weitgehend ohne Strom und Wasser

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach schweren russischen Raketenangriffen sind in der Ukraine mehrere Kernkraftwerke vom Netz genommen worden. Einem landesweiten Luftalarm folgten am Mittwoch Explosionen in der Hauptstadt Kiew, wo am Abend 80 Prozent der Haushalte ohne Strom und Wasser waren. Laut der Militärverwaltung wurden in Kiew vier Menschen getötet und 27 verletzt. Der UNO-Sicherheitsrat setzte für Mittwoch (22 Uhr MEZ) eine Sondersitzung an, bei der auch Präsident Wolodymyr Selenskyj reden sollte.

Cyberangriff auf EU-Parlament nach Votum gegen Russland

Straßburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nachdem das EU-Parlament Russland in einer Resolution als Unterstützer von Terrorismus bezeichnet hat, ist die Internetseite der Institution angegriffen worden. "Unsere IT-Experten setzen sich dagegen zur Wehr und schützen unsere Systeme", schrieb die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Metsola am Mittwoch auf Twitter. Eine kremlnahe Hackergruppe habe zu der Attacke bekannt.

Medizinerin Carmen Possnig wird ESA-Reserveastronautin

Wien/Paris - Die 1988 in Klagenfurt geborene österreichische Medizinerin Carmen Possnig wird Ersatzastronautin der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Das gab die ESA im Rahmen ihres Ministerratstreffens in Paris am Mittwochnachmittag bekannt. Possnig setzte sich in einem aufwendigen Auswahlverfahren unter insgesamt mehr als 22.500 Bewerberinnen und Bewerbern aus ganz Europa durch.

Urteil in Neuauflage von Strache-Prozess erwartet

Wien - In der Neuauflage des Prozesses gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) ist am Donnerstag ein Urteil zu erwarten. Die Verhandlung musste zum Teil wiederholt werden, da das Oberlandesgericht Wien (OLG) Widersprüche im Ersturteil aufgezeigt hatte. Strache und der mitangeklagte Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, waren 2021 zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden.

RH-Präsidentin Kraker zu COFAG im U-Ausschuss

Wien - So wie am Vortag auch dreht sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag um die Coronafinanzierungsagentur (COFAG). Als erste Auskunftsperson ist Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker geladen. Das Kontrollorgan hatte in einem Bericht massive Kritik an der COFAG geübt und deren Auflösung empfohlen.

Nehammer unterstützt Kroatien auf Weg in den Schengen-Raum

Zagreb/Wien/Bukarest - Österreich unterstützt die Erweiterung des Schengen-Raums um Kroatien, lehnt aber die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens ab. Das sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach einem Treffen mit dem kroatischen Regierungschef Andrej Plenković in Zagreb. Nur wenige irreguläre Migranten würden über Kroatien kommen, aber 40 Prozent über die Route Türkei, Bulgarien, Rumänien und dann Ungarn, sagte Nehammer in einer Pressekonferenz.

Kurz-Intimus Fleischmann wird ÖVP-Kommunikationsleiter

Wien - Die ÖVP stellt ihre Kommunikation neu auf und sorgt dabei für eine Überraschung. Denn der enge Weggefährte von Altkanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, kehrt in die Zentrale zurück und übernimmt die Leitung der Medienarbeit. Gegen ihn wird aktuell von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Umfragen-Affäre ermittelt. Parteichef Karl Nehammer sah in der "ZiB" Fleischmann als guten Kommunikationsprofi, der zur richtigen Zeit in die ÖVP zurückkehre.

EU-Kommission plant Entscheidung gegen Ungarn

Budapest/Brüssel - Ungarn muss trotz der jüngst ergriffenen Maßnahmen gegen Korruption die Aussetzung von EU-Zahlungen in Milliardenhöhe befürchten. Experten der EU-Kommission seien nach einer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass die von der Regierung in Budapest veranlassten Maßnahmen gegen den möglichen Missbrauch von EU-Mitteln nicht ausreichend seien, um das eingeleitete Verfahren zum Einfrieren von Geldern zu beenden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Brüssel.

