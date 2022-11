Strache-Prozess wurde vertagt

Wien - Der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Zusammenhang mit der Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) ist am Donnerstag am Straflandesgericht Wien vertagt worden. Eigentlich war bereits ein Urteil erwartet worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte allerdings kurzfristig Beweisanträge gestellt und weitere Zeugen geladen. Nächster Verhandlungstag ist daher der 10. Jänner 2023.

Drei ukrainische AKW wieder ans Stromnetz angeschlossen

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Drei nach russischen Angriffen vom Stromnetz getrennte ukrainische Atomkraftwerke sind wieder ans Netz gegangen. Es sei gelungen, die drei von der Ukraine kontrollierten Anlagen in der Früh wieder anzuschließen, teilte das ukrainische Energieministerium am Donnerstag mit. Die AKWs dürften demnach ab dem Abend wieder Strom liefern. In Kiew wurde die Strom- und Wasserversorgung teilweise wieder hergestellt. Unterdessen ist am Donnerstag ein Gefangenenaustausch geplant.

Bluttat im Helenental mit einem Toten vom April 2007 geklärt

Baden - Niederösterreichische Kriminalisten haben nach mehr als 15 Jahren eine Bluttat im Helenental bei Baden mit einem Todesopfer geklärt. Am 6. April 2007 war ein damals 23-jähriger russischer Staatsangehöriger tschetschenischer Herkunft auf dem Parkplatz einer Asylunterkunft mit Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe getötet worden. Als Beschuldigter gilt nach Angaben der Landespolizeidirektion in St. Pölten vom Donnerstag ein damals 29-Jähriger, ebenfalls Tschetschene.

Eisenbahner suchen Gesprächstermin vor Warnstreik

Wien - Vor dem für Montag angekündigten Warnstreik bei den ÖBB, der Westbahn und den weiteren heimischen Eisenbahnen wegen der stockenden KV-Verhandlungen wird ein Gesprächstermin gesucht. In einem der APA vorliegenden Brief haben die Arbeitgebervertreter der Gewerkschaft neue Gesprächstermine in der kommenden Woche angeboten. "Diese Möglichkeit wollen wir natürlich nicht ausschlagen", hieß es auf APA-Anfrage dazu von der Gewerkschaft. Der Termin müsse aber vor Montag liegen.

Zähe Befragung von "Seilbahnkaiser" Hörl im U-Ausschuss

Wien - Zäh hat sich die Befragung des Tiroler ÖVP-Abgeordneten und Seilbahnenchefs Franz Hörl im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses gestaltet. Schon zu Beginn gab es lange Geschäftsordnungsdebatten, als Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli Auskunft über Spenden Hörls oder eines seiner Unternehmen an die ÖVP im Zuge des Nationalratswahlkampfs 2017 haben wollte. Hörl berief sich auf "Privatgeheimnis" und "Geschäftsgeheimnis", kam damit aber nicht durch.

Sprunghafter Anstieg der Grippefälle in Österreich

Wien - In der vorigen Kalenderwoche (KW 46) hat es einen sprunghaften Anstieg der Influenzanachweise in Österreich gegeben. Epidemisches Niveau - also eine Grippewelle - ist aber noch nicht erreicht, berichtete das Zentrum für Virologie der MedUni Wien am Donnerstag. Vor allem in Wien, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und der Steiermark gab es vermehrt Fälle. Der Grippemeldedienst der Stadt Wien schätzte für die Vorwoche 16.250 Neuerkrankungen an grippalen Infekten und Influenza.

Wiener U-Kommission zur Wien Energie auf Schiene

Wien - Die Untersuchungskommission zur Wien Energie ist auf Schiene: Im Gemeinderat wurde am Donnerstag der entsprechende Einsetzungsantrag eingebracht. Eine formelle Abstimmung ist nicht mehr nötig. Das Gremium, in dem alle Rathausfraktionen vertreten sein werden, wurde von ÖVP und FPÖ initiiert. Die erste Sitzung findet am 2. Dezember statt. Die Causa hatte im August für gehöriges Aufsehen gesorgt, denn der Energieversorger benötigte Milliardenkredite für Sicherheitsleistungen.

Wiener Börse etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag etwas höher tendiert. Der ATX steigerte sich bis 14.30 Uhr leicht um 0,22 Prozent auf 3.252,92 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte im Verlauf eine freundliche Anlegerstimmung vor. Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Aktienmarkt Schoeller-Bleckmann, Immofinanz, UBM und CA Immo mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Immofinanz bauten nach Zahlenvorlage ein deutliches Plus von 5,6 Prozent.

