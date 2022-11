Ukraine kämpft nach russischen Angriffen um Stromversorgung

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den russischen Angriffen auf die Infrastruktur in der Ukraine sind Teile der Hauptstadt Kiew und andere Regionen im Land zunächst weiterhin ohne Zugang zu Strom und fließendem Wasser geblieben. Mehr als zwei Drittel Kiews seien noch von der Stromversorgung abgeschnitten, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag. Bei erneutem russischen Beschuss in Cherson und Wyschgorod starben am Donnerstag mindestens zehn Menschen.

Nach Erdbeben in Indonesien weitere sieben Tote geborgen

Jakarta - Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien haben Suchteams die Leichen von weiteren sieben Menschen gefunden. Die Opfer waren den Behörden zufolge am Montag in einem Auto unterwegs und auf der Hauptinsel Java von Erdmassen begraben worden. "Nach dem Erdrutsch gab es 39 Vermisste, sieben davon haben wir heute gefunden", sagte Henri Alfiandi, der Leiter der nationalen Rettungsdienste, am Freitag.

"16 Tage gegen Gewalt": Sensibilisierungskampagne startet

Wien - Der Freitag bildet den Auftakt für die Sensibilisierungskampagne "16 Tage gegen Gewalt". Vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember werden weltweit bekannte Gebäude mit orangem Licht bestrahlt, um das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. In Österreich gab es 2022 laut einer Zählung des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) bereits 28 Femizide.

Streit um EU-Gaspreisdeckel geht in die nächste Runde

Brüssel - Die EU-Staaten streiten trotz eines Kompromiss-Vorschlags der EU-Kommission weiter über einen Preisdeckel beim Gas-Einkauf. "Es war eine hitzige Debatte", räumte der tschechische Minister Jozef Sikela als Vorsitzender der Energieminister nach der Sonderkonferenz am Donnerstag in Brüssel ein. Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich enttäuscht, dass es keine Beschlüsse zum gemeinsamen Gaseinkauf oder zu schnellere Genehmigungsverfahren bei Erneuerbaren gab.

Innenminister der EU-Staaten beraten über illegale Migration

Brüssel - Die EU-Innenminister beraten am Freitag bei einem Sondertreffen in Brüssel über die zunehmenden Probleme mit illegaler Migration. Ziel ist es vor allem, den Streit über die Aufnahme von Bootsflüchtlingen zu entschärfen, die von den Rettungsschiffen von Hilfsorganisationen im Mittelmeer aufgenommen und dann in Richtung EU gebracht werden. Die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aufgebrachte Diskussion um die Schengen-Erweiterung steht nicht auf der Tagesordnung.

20.000 zusätzliche Tote durch Sommerhitze in Europa

Graz - Die sommerliche Hitzewelle in Europa hat einer Studie zufolge möglicherweise zu 20.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die Zahl sei höher als erwartet, sagte die Klimaforscherin Chloe Brimicombe von der Universität Graz am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hitzewelle sei die mit den schwersten Auswirkungen seit 2003, als in Europa mehr als 70.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet wurden.

Mann verbrannt - 49 Menschen in Algerien zum Tode verurteilt

Algier - Sie sollen einen Mann angezündet und bei lebendigem Leib verbrennen lassen haben: Ein Gericht in Algerien hat deshalb 49 Menschen zum Tode verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie den Mann vor mehr als einem Jahr getötet und seine Leiche geschändet haben, wie Algeriens staatliche Nachrichtenagentur APS am Donnerstag meldete. 28 Angeklagte seien zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und zehn Jahren verurteilt, 17 weitere freigesprochen worden.

