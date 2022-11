Hälfte der Haushalte in Kiew noch ohne Strom

Kiew (Kyjiw) - Zwei Tage nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung hatte die Hälfte der Verbraucher in der Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitagmorgen noch keinen Strom. Ein Drittel der Kiewer Häuser sei aber bereits wieder beheizt, teilte Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mit. Der britische Außenminister James Cleverly traf am Freitagvormittag Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Herbst 2022 war einer der wärmsten der Messgeschichte

Wien - Der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zufolge ist der Herbst 2022 einer der wärmsten der Messgeschichte. Auf einen eher kühlen September folgte der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen. Auf den Bergen war der Oktober sogar wärmer als der September, was in den vergangenen Jahrzehnten nur sehr selten vorkam. Auch der November verlief deutlich zu mild und wird sich unter den 20 wärmsten November-Monaten seit Messbeginn einreihen.

EU-Asylanträge im August um 17 Prozent gestiegen

Brüssel - EU-weit sind die Asyl-Erstanträge im August um 17 Prozent gegenüber Juli gestiegen. Österreich liegt gemessen an der Bevölkerungsgröße an erster Stelle. In absoluten Zahlen verzeichnete Deutschland die meisten Anträge, im August waren es 16.950 oder 22 Prozent der EU, wie Eurostat am Freitag mitteilte. Es folgen Österreich mit 14.030 Anträgen im August oder plus 18 Prozent, Frankreich (11.900; 15 Prozent), Spanien (8.650; 11 Prozent) und Italien (5.985; 8 Prozent).

ORF ab 2024 vor Finanzierungskrise

Wien - ORF-Generaldirektor Roland Weißmann warnt vor einer der "größten Finanzierungskrisen" in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Medienhauses. Ab 2024 könne auf Basis des bestehenden Finanzierungsmodells die Erfüllung der gesetzlichen Aufträge nicht mehr garantiert werden, hielt er in einem der APA vorliegenden Schreiben an die ORF-Stiftungsräte fest. Um gegenzusteuern, sei eine gesetzliche Neuregelung der Finanzierung bis Ende März 2023 nötig.

Gewessler will Vernichtungsverbot für übrig gebliebene Waren

Linz/Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler will ein Vernichtungsverbot für Neu- und neuwertige Waren einführen. Gerade im Onlinehandel würden Tonnen von retournierten oder übrig gebliebenen Textilien und Elektrogeräten im Müll landen. Die Initiative, die sie am "Black Friday" mit dem oö. Umweltlandesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) in Linz präsentierte, geht auf eine Empfehlung des Klimarats zurück.

Türkei setzt Offensive fort - 326 Kämpfer getötet

Ankara/Bagdad - Seit Beginn der Offensive der Türkei gegen Kurden-Milizen im Irak und in Syrien sind nach türkischen Angaben Hunderte Kämpfer getötet worden. 326 "Terroristen" wurden "neutralisiert", sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Freitag laut der staatlichen Presseagentur Anadolu Ajansi. Die Operation werde mit Luftschlägen und landgestützten Geschützen fortgesetzt. Die USA wollen einem Bericht zufolge eine Bodenoffensive mit einem Angebot an Ankara verhindern.

Parlament probte im "alten Haus"

Wien - Die Rückkehr des Parlaments in den Theophil-Hansen-Bau am Ring rückt immer näher. Am Freitag bestand das Gebäude auch einen ersten echten Härtetest. Eine mit Komparsen durchgeführte Probesitzung des Nationalrats lief ohne gröbere Schwierigkeiten ab. Die Probleme mit der Akustik, die eine weitere Verzögerung des Wiedereinzugs um einige Monate verursacht hatten, scheinen gelöst. Vor einigen Wochen war bereits eine Bundesratssitzung imitiert worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red