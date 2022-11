Eisenbahner verhandeln um Streik-Abwendung im letzten Moment

Wien - Die neuen Lohnverhandlungen für rund 50.000 Eisenbahner haben am Samstagnachmittag begonnen. Auch zur beginnenden Nacht gab es keine Einigung, die die Weichen doch noch in Richtung Absage des für Montag angekündigten 24-Stunden-Bahnstreiks stellen würde. Die Fronten waren vor Gesprächsstart verhärtet. Die Vorstellungen für einen Abschluss der KV-Verhandlungen für rund 65 Firmen, darunter ÖBB oder Westbahn, lagen weit auseinander. Die Streikvorbereitungen liefen weiter.

Venezuelas Regierung und Opposition einig über UNO-Antrag

Caracas - Die verfeindeten Regierung und Opposition in Venezuela haben sich auf einen gemeinsamen Antrag bei den Vereinten Nationen zur Freigabe eingefrorener staatlicher Vermögen geeinigt. Mit den Mitteln soll die schwere humanitäre Krise in dem lateinamerikanischem Land bekämpft werden, beschlossen Vertreter beider Lager am Samstag bei Verhandlungen in Mexiko. Der norwegische Vermittler Dag Nylander sprach von einem Meilenstein.

Eine Tote und zwölf Vermisste nach Erdrutsch auf Ischia

Rom/Neapel - Nach heftigen Niederschlägen hat ein Erdrutsch einen Teil der Insel Ischia vor Neapel verwüstet. Die Behörden im nördlichen Küstenort Casamicciola suchten nach mindestens zwölf Leuten im Schlamm. Eine osteuropäische Frau, die auf der Insel lebte, wurde tot geborgen. Berichte über mindestens acht Tote wurden von den Behörden vorerst nicht bestätigt.

Taiwans Präsidentin gibt nach Lokalwahl Parteivorsitz ab

Taipeh/Peking - Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat nach einer Niederlage bei den Kommunalwahlen ihren Parteivorsitz niedergelegt. In einer Fernsehansprache am Samstagabend sagte Tsai, dass sie die Verantwortung für das schwache Abschneiden der Demokratischen Fortschrittspartei (DDP) übernehmen würde. Stärkste Kraft bei den Wahlen wurde die Kuomintang (KMT), die größte Oppositionspartei im Parlament. Sie hatten Tsai eine überzogene Konfrontation gegen die Regierung in Peking vorgeworfen.

"Flashdance"-Sängerin Irene Cara ist tot

New York - Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Irene Cara ist tot. Die Interpretin der 1980er-Jahre-Hits "Fame" und "Flashdance ... What a Feeling" starb laut ihrer Agentin in ihrem Zuhause in Florida. Die Todesursache sei noch unbekannt und werde später veröffentlicht, hieß es in einer am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung von Agentin Judith Moose auf der Webseite der Künstlerin und in US-Medien.

Biennale in Venedig mit Publikumsrekord

Venedig - Die Kunstbiennale in Venedig geht mit einer Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern zu Ende. Die neben der documenta in Kassel wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst verzeichnete bis einen Tag vor Schließung an diesem Sonntag mehr als 800.000 Eintritte. Hinzu kommen nach Angaben der Biennale in Venedig vom Samstag noch gut 22.000 Tickets während der Vorbesichtigungstage im April. Soviel Zuspruch gab es noch nie in der 127 Jahre währenden Geschichte der Biennale.

Ukraine gedenkt Hungersnot vor 90 Jahren

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Inmitten des seit mehr als neun Monaten dauernden russischen Angriffskriegs hat die Ukraine der verheerenden Hungersnot, des sogenannten Holodomor, vor 90 Jahren gedacht. "Einst wollten sie uns durch Hunger zerstören, nun durch Dunkelheit und Kälte", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in seinem Telegram-Kanal im Hinblick auf Russlands Angriffe auf die Energie-Infrastruktur seines Landes. Auch in Wien fand eine Gedenkfeier statt.

NASA-Mission "Artemis 1" stellt Entfernungsrekord auf

Washington - Rund zehn Tage nach ihrem Start hat die "Orion"-Kapsel der NASA-Mondmission "Artemis 1" einen Entfernungsrekord aufgestellt. Sie sei mehr als 249.000 Meilen (über 400.000 Kilometer) von der Erde entfernt, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Samstag auf Twitter mit. Das sei die bisher längste Distanz für ein für Menschen gemachtes Raumschiff. Den bisherigen Rekord hatte laut einer Pressemitteilung vor mehr als 50 Jahren die Mission "Apollo 13" mit 248.655 Meilen aufgestellt.

