Lohnverhandlungen für Eisenbahner gehen am Sonntag weiter

Wien - Die zähen Lohnverhandlungen für rund 50.000 Eisenbahner sind in der Nacht auf Sonntag vorerst unterbrochen worden. Weiterverhandelt wird am heutigen Sonntag um 11.00 Uhr. Die Fronten waren weiter verhärtet, beide Seiten wollten sich vor dem neuerlichen Gesprächsstart nicht äußern. Die Vorstellungen für einen Abschluss der KV-Verhandlungen für rund 65 Firmen, darunter ÖBB oder Westbahn, lagen weit auseinander. Die Vorbereitungen für den drohenden Streik am Montag dauerten an.

Anti-Regierungsproteste gegen Corona-Maßnahmen in Shanghai

Shanghai - Aus Protest gegen die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung sind in Shanghai in der Nacht auf Sonntag Hunderte junge Menschen auf die Straße gezogen. Wie in Online-Videos zu hören war, riefen die Demonstranten unter anderem: "Nieder mit der kommunistischen Partei! Nieder mit Xi Jinping!". Laut den Aufnahmen wurden mehrere Personen von der Polizei abgeführt. Solche offenen Proteste sind in der autoritär regierten Volksrepublik extrem ungewöhnlich.

Eine Tote und zwölf Vermisste nach Erdrutsch auf Ischia

Rom/Neapel - Nach heftigen Niederschlägen hat ein Erdrutsch einen Teil der Insel Ischia vor Neapel verwüstet. Die Behörden im nördlichen Küstenort Casamicciola suchten nach mindestens zwölf Leuten im Schlamm. Eine osteuropäische Frau, die auf der Insel lebte, wurde tot geborgen. Berichte über mindestens acht Tote wurden von den Behörden vorerst nicht bestätigt.

Vorstandswahl in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Wien - Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien wählt am Sonntag ihren Vorstand neu. Sieben Fraktionen treten an, auch die Liste ATID des amtierenden Präsidenten Oskar Deutsch. Noch am Abend soll feststehen, wie sich das Gremium zusammensetzen wird. In der IKG Wien gibt es 5.500 wahlberechtigte Jüdinnen und Juden. Das Spektrum reicht von liberalen bis zu orthodoxen Gruppierungen.

NASA-Mission "Artemis 1" auf Mond-Umlaufbahn und mit Rekord

Washington - Rund zehn Tage nach ihrem Start hat die US-Raumfahrtbehörde NASA zwei Erfolgsmeldungen zu ihrer unbemannten Mondmission "Artemis 1" verkündet. Zum einen hat die "Orion"-Kapsel am Samstag einen Entfernungsrekord aufgestellt. Sie sei mehr als 249.000 Meilen (über 400.000 Kilometer) von der Erde entfernt, teilte die US-Raumfahrtbehörde auf Twitter mit. Das sei die bisher längste Distanz für ein für Menschen gemachtes Raumschiff.

Abriegelung zweier Bezirken nach Ebola-Ausbruch in Uganda

Kampala - Das ostafrikanische Uganda hat die sechswöchige Abriegelung zweier Bezirke wegen eines Ebola-Ausbruchs verlängert. "Wenn wir jetzt öffnen und ein Fall auftaucht, haben wir alle Errungenschaften dieses Krieges zerstört", sagte Präsident Yoweri Museveni am Samstag in einer nationalen Ansprache. Er appelliere daher an "Ruhe und Verständnis". Laut dem Gesundheitsministerium wurden bisher 141 Ebola-Fälle registriert, 55 Menschen starben an der Krankheit.

