Bahn-KV: Verhandlungen gescheitert - Streik am Montag

Wien - Die fünfte Verhandlungsrunde zu einem neuen Bahn-KV ist am Sonntag gescheitert. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gaben sich gegenseitig die Schuld am nun kommenden ganztägigen, österreichweiten Warnstreik der Eisenbahner am morgigen Montag. Nur Busse und kommunale Verkehrsbetriebe sind unterwegs, aber keine Regional-, Fern- und Nachtzüge oder S-Bahnen. ÖBB-Chef Andreas Matthä kritisierte die Gewerkschaft vida sehr scharf für ihren "mutwilligen Streik".

Handelsstreiks drohen am Freitag und Samstag

Wien - Während die Eisenbahner am Sonntag an einer Einigung im dortigen KV-Streit scheiterten und es daher am Montag zu einem ganztägigen, österreichweiten Bahnstreik kommt, hat sich auch der Tarifkonflikt im Handel weiter zugespitzt. So hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) seiner Teilgewerkschaft GPA eine Streikfreigabe für den Handel erteilt. Dort drohen ein Ausstände am kommenden Freitag und Samstag, hieß es aus der GPA auf APA-Nachfrage.

Anti-Regierungsproteste gegen Corona-Maßnahmen in Shanghai

Shanghai - Aus Protest gegen die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung sind in Shanghai in der Nacht auf Sonntag Hunderte junge Menschen auf die Straße gezogen. Wie in Online-Videos zu hören war, riefen die Demonstranten unter anderem: "Nieder mit der kommunistischen Partei! Nieder mit Xi Jinping!". Laut den Aufnahmen wurden mehrere Personen von der Polizei abgeführt. Solche offenen Proteste sind in der autoritär regierten Volksrepublik extrem ungewöhnlich.

Fast überall in Kiew wieder Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vier Tage nach schweren russischen Angriffen gibt es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew fast überall wieder Strom. Seit Sonntag früh sei die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Mobilnetz nahezu vollständig wiederhergestellt, teilte die Militärverwaltung im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Reparaturarbeiten befänden sich in der Endphase. In mehreren Gebieten im Osten und Süden der Ukraine wurde unterdessen am Sonntag nach russischen Raketenangriffen Luftalarm ausgelöst.

Zwei Festnahmen nach Schüssen in St. Pölten

St. Pölten - Nach Schüssen in St. Pölten am frühen Freitagabend mit einem verletzten Polizeibeamten sind am Samstagnachmittag zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen 24-jährigen Österreicher und um eine 28 Jahre alte rumänische Staatsbürgerin. Das Duo war mit dem Auto unterwegs, das angehalten werden sollte.

Biennale in Venedig mit Publikumsrekord

Venedig - Die Kunstbiennale in Venedig ist mit einer Rekordzahl an Besucherinnen und Besuchern zu Ende gegangen. Die neben der documenta in Kassel wichtigste Präsentation von Gegenwartskunst verzeichnete bis einen Tag vor Schließung am Sonntag mehr als 800.000 Eintritte. Hinzu kommen nach Angaben aus der Lagunenstadt noch gut 22.000 Tickets während der Vorbesichtigungstage im April.

Vorstandswahl in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Wien - Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) Wien wählt am Sonntag ihren Vorstand neu. Sieben Fraktionen treten an, auch die Liste ATID des amtierenden Präsidenten Oskar Deutsch. Noch am Abend soll feststehen, wie sich das Gremium zusammensetzen wird. In der IKG Wien gibt es 5.500 wahlberechtigte Jüdinnen und Juden. Das Spektrum reicht von liberalen bis zu orthodoxen Gruppierungen.

FPÖ will Kostentransparenz bei Flüchtlingen

Wien - Die FPÖ verlangt von der Bundesregierung Kostentransparenz im Flüchtlingsbereich. Konkret sollten alle Bundesministerien dazu verpflichtet werden, sämtliche mit dem Bereich Migration und Asyl verbundenen Ausgaben auszuweisen und dem Finanzminister zu melden, der in monatlichen Abständen einen daraus erstellten Transparenzbericht "Kosten der illegalen Einwanderung" veröffentlichen müsse, forderte Parteichef Herbert Kickl am Sonntag in einer Aussendung.

