Ganztägiger Bahnstreik am Montag könnte erst Beginn sein

Wien - Das hat das dank Sozialpartnerschaft streikarme Österreich schon lange nicht mehr erlebt. Gleich am Montag um 00:00 Uhr kommt es zu einem landesweiten, ganztägigen Ausstand der Eisenbahner. Einen Warnstreik veranstalten auch die Bierbrauer am Montag. Beide Branchen haben gemein, dass die dortigen KV-Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern - Gewerkschaft und Wirtschaftskammer - stocken. Dasselbe gilt auch für den Handel - hier drohen Streiks am Freitag und Samstag.

Sechs Tote nach Erdrutsch auf Ischia

Rom/Neapel - Nach einem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia haben Rettungseinheiten am Sonntag weiter nach Vermissten gesucht. Bisher wurden sechs Personen geborgen, darunter zwei Kinder. Das jüngste Opfer ist ein 21 Tage alter Bub. Weitere Opfer sind eine 31-jährige Frau, ein fünfjähriges Mädchen und eine Pensionistin sowie eine weitere Person, die noch identifiziert werden muss, teilten die Behörden mit.

Massive Angriffe auf Cherson - Kiew hat wieder Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die von ukrainischen Truppen kürzlich zurückeroberte Stadt Cherson und deren Umgebung nach Angaben der ukrainischen Behörden massiv beschossen. Bei mehr als 50 Angriffen seien auch Wohnhäuser von Granaten getroffen worden, berichtete Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram. Demnach gab es mindestens einen Toten und zwei Verletzte.

Kim will Nordkorea zur stärksten Atommacht der Welt machen

Pjöngjang/Seoul - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat nach den jüngsten Raketentests das Ziel ausgegeben, sein Land zur stärksten Atommacht der Welt zu machen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete, bezeichnete Kim die neue Interkontinentalrakete des Landes am Samstag als "die stärkste strategische Waffe der Welt". Der Aufstieg zur größten Atommacht sei das "wichtigste revolutionäre Ziel", sagte Kim demnach.

ÖGK-Chef rüttelt weiter am Wahlarztsystem

Wien - Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, rüttelt weiter am Wahlarztsystem. Der Privatkostenanteil betrage mittlerweile 25 Prozent, "das ist unerträglich für mich", sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Es brauche eine Reform, mit Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gebe es hier gute Gespräche. Weniger zufrieden mit dem Ressortchef ist Huss bezüglich der Reform des Mutter-Kind-Passes. Dessen geplanter Inhalt sei "mangelhaft".

Zwei 16-Jährige in London erstochen

London - Im Südosten Londons sind am Samstag zwei 16-Jährige erstochen worden. Die Taten sollen ungefähr zur gleichen Zeit und weniger als zwei Kilometer voneinander entfernt begangen worden sein, wie der Sender Sky News am Sonntag berichtete. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein Zusammenhang bestehen. Die Jugendlichen waren in den Stadtteilen Abbey Wood sowie Thamesmead mit Stichwunden aufgefunden worden und erlagen ihren Verletzungen.

Nichte von geistlichem Oberhaupt des Iran festgenommen

Teheran - Im Iran ist eine Nichte des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei festgenommen worden, offenbar weil sie scharfe Kritik an der Führung in Teheran geäußert hatte. Wie der Bruder von Farideh Moradkhani, Mahmoud Moradkhani, am Wochenende im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb, war seine Schwester am Mittwoch festgenommen worden. In einem Video, das ihr Bruder bei Youtube teilte, bezeichnete sie die iranische Führung als "mörderisches und Kinder-tötendes Regime".

Kurden protestieren in Syrien gegen türkische Luftangriffe

Qamishli - Tausende Kurden haben im Nordosten Syriens gegen die jüngsten türkischen Luftangriffe demonstriert. Sie protestierten in der Stadt Qamishli zudem gegen eine von der Türkei angedrohte Bodenoffensive, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag beobachtete. Aktivisten zufolge starben bei einem türkischen Drohnenangriff nördlich von Aleppo fünf syrische Soldaten.

