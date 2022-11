Landesweiter Bahnstreik seit Mitternacht

Wien/Innsbruck/Salzburg - Seit Mitternacht steht in Österreich der Bahnverkehr für einen ganzen Tag still. Grund ist ein Streik der Eisenbahner. Dort konnten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen. Laut ÖBB sind in Österreich normalerweise täglich rund 8.000 Personen- und Güterzüge von verschiedenen Betreibern unterwegs. Etwa eine Million Passagiere werden jeden Tag befördert.

Pensionsausgaben des Staates steigen bis 2027 deutlich

Wien - Die Ausgaben des Staates für die Pensionen werden von 26,1 Milliarden heuer auf 37,9 Milliarden Euro im Jahr 2027 ansteigen. Den größten Teil der Steigerung macht der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung der Arbeitnehmer, Selbstständigen und Bauern mit einem Plus von 8,4 Mrd. aus, bei den Beamten beträgt das Plus 3,4 Milliarden Euro. Das geht aus dem mittelfristigen Gutachten der Alterssicherungskommission hervor, das in der Sitzung am Mittwoch behandelt wird.

Bereits acht Tote nach Erdrutsch auf Ischia

Rom/Neapel - Nach dem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia am Samstag ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Am Montag wurde die Leiche eines Mannes geborgen. Die Suche nach den Verschütteten wurde die ganze Nacht fortgesetzt. Vier Menschen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Unter den Toten war eine auf Ischia lebende Bulgarin sowie ihre beiden Kinder. Das jüngste Opfer ist ein erst 21 Tage alter Bub.

Unzufriedenheit mit Politik stark gestiegen

Wien - Die Zufriedenheit der Österreicherinnen und Österreicher mit dem politischen System ist erneut gesunken: Derzeit denken nur mehr 34 Prozent der Menschen, dass dieses gut funktioniert, ergibt der jährlich erhobene "Demokratie Monitor" von SORA. Das ist der tiefste Wert seit Erhebungsbeginn im Jahr 2018 - vor fünf Jahren lag die Zufriedenheit um 30 Prozentpunkte höher (64 Prozent). Mehr Menschen denn je wünschen sich auch einen "starken Führer".

Mindestens 10 Tote bei Terroranschlag in Mogadischu

Mogadischu - Zwölf Stunden nach der Erstürmung eines Hotels in Somalia hat die islamistische Terrormiliz Al Shabaab das Gebäude in Mogadischu am Montag weiter unter ihrer Kontrolle gehabt. Sicherheitskräfte umstellten das Hotel Villa Rosa. Auch am Morgen waren Schüsse und Explosionen zu hören. Mindestens zehn Hotelgäste und ein Selbstmordattentäter wurden nach Polizeiangaben bei dem Angriff getötet, unter ihnen zwei Personen mit somalisch-britischer Doppelstaatsbürgerschaft.

Ukraine meldet Zurückdrängen russischer Angriffe in Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden russische Angriffe in der im Osten gelegenen Region Donezk zurückgeschlagen. Dies betreffe unter anderem die Städte Bachmut und Awdiiwka, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Montag in seinem täglichen Lagebericht mit. Dem ukrainischen Militäranalysten Oleg Schdanow zufolge halten die schweren Kämpfe auch in der im Nordosten gelegenen Region Charkiw an.

China schickt drei Astronauten zur Raumstation "Tiangong"

Peking - China hat den nächsten bemannten Flug zu seiner Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) angekündigt. Wie die Raumfahrtbehörde am Montag mitteilte, sollen drei Astronauten am Dienstagabend um 23:08 Uhr (16:08 MEZ) ins All aufbrechen. Das Raumschiff "Shenzhou 15" (Magisches Schiff) soll dann vom Weltraumbahnhof Jiuquan im Nordosten des Landes abheben. Die Crew setzt sich aus den Astronauten Fei Junlong, Deng Qingming und Zhang Lu zusammen.

Demo der "Letzten Generation" in Linz, Graz und Innsbruck

Linz/Graz/Innsbruck - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag in Linz, Graz und Innsbruck unangemeldete Demonstrationen auf die Straße gebracht. Mehrere hatten sich - wie schon bei ähnlichen Aktionen in den vergangenen Wochen - auf die Straße geklebt. Schwere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben diesmal aber dank rascher Umleitungen aus. Die Demonstrierenden forderten Tempo 100 auf den Autobahnen und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen.

