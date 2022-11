Drei Personen bei Baustellen-Einsturz in Vorarlberg verletzt

Bregenz - Drei Personen sind am Montagvormittag beim Einsturz eines Gebäudes auf einer Baustelle in Lochau (Bezirk Bregenz) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlief das Unglück jedoch glimpflich: zwei Arbeiter seien leicht verletzt worden, ein Dritter steckte bis zum Oberschenkel im frischen Beton und musste befreit werden, hieß es.

Landesweiter Bahnstreik seit Mitternacht

Wien/Innsbruck/Salzburg - Seit Mitternacht steht in Österreich der Bahnverkehr für einen ganzen Tag still. Grund ist ein Streik der Eisenbahner. Dort konnten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss einigen. Laut ÖBB sind in Österreich normalerweise täglich rund 8.000 Personen- und Güterzüge von verschiedenen Betreibern unterwegs. Etwa eine Million Passagiere werden jeden Tag befördert.

Pensionsausgaben des Staates steigen bis 2027 deutlich

Wien - Die Ausgaben des Staates für die Pensionen werden von 26,1 Milliarden heuer auf 37,9 Milliarden Euro im Jahr 2027 ansteigen. Den größten Teil der Steigerung macht der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Pensionsversicherung der Arbeitnehmer, Selbstständigen und Bauern mit einem Plus von 8,4 Mrd. aus, bei den Beamten beträgt das Plus 3,4 Milliarden Euro. Das geht aus dem mittelfristigen Gutachten der Alterssicherungskommission hervor, das in der Sitzung am Mittwoch behandelt wird.

Europol zerschlug großes europäisches Kokain-Kartell

Den Haag - Die europäische Polizeibehörde Europol hat die Zerschlagung eines großen europäischen Kokainschmuggelnetzwerks verkündet. Dabei seien 49 Verdächtige in verschiedenen Ländern festgenommen worden, darunter sechs "hochrangige Zielpersonen" in Dubai, teilte Europol am Montag in Den Haag mit. Diese hätten sich zu einem "Super-Kartell" zusammengeschlossen, "das rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrollierte".

Viele Festnahmen bei andauernden Protesten in China

Shanghai - Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China hält an. Die Demonstrationen vom Wochenende in vielen Städten setzten sich auch in der Nacht auf Montag fort. Sie richten sich gegen die strikte Null-Covid-Politik mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Eine unbekannte Zahl von Demonstranten wurde festgenommen. Auch Journalisten wurden festgenommen. In Peking und in Shanghai werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.

Mindestens 10 Tote bei Terroranschlag in Mogadischu

Mogadischu - Zwölf Stunden nach der Erstürmung eines Hotels in Somalia hat die islamistische Terrormiliz Al Shabaab das Gebäude in Mogadischu am Montag weiter unter ihrer Kontrolle gehabt. Sicherheitskräfte umstellten das Hotel Villa Rosa. Auch am Morgen waren Schüsse und Explosionen zu hören. Mindestens zehn Hotelgäste und ein Selbstmordattentäter wurden nach Polizeiangaben bei dem Angriff getötet, unter ihnen zwei Personen mit somalisch-britischer Doppelstaatsbürgerschaft.

Ukraine meldet Zurückdrängen russischer Angriffe in Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden russische Angriffe in der im Osten gelegenen Region Donezk zurückgeschlagen. Dies betreffe unter anderem die Städte Bachmut und Awdiiwka, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Montag in seinem täglichen Lagebericht mit. Dem ukrainischen Militäranalysten Oleg Schdanow zufolge halten die schweren Kämpfe auch in der im Nordosten gelegenen Region Charkiw an.

Bereits acht Tote nach Erdrutsch auf Ischia

Rom/Neapel - Nach dem Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia am Samstag ist die Zahl der Toten auf acht gestiegen. Am Montag wurde die Leiche eines Mannes geborgen. Die Suche nach den Verschütteten wurde die ganze Nacht fortgesetzt. Vier Menschen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Unter den Toten war eine auf Ischia lebende Bulgarin sowie ihre beiden Kinder. Das jüngste Opfer ist ein erst 21 Tage alter Bub.

