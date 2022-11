Eisenbahner-Streik legt Zugsverkehr in Österreich lahm

Wien/Innsbruck/Salzburg - Ein Eisenbahner-Streik legt seit Mitternacht den Zugsverkehr in Österreich still. Nachdem sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter am Sonntag auch in einer fünften Verhandlungsrunde nicht auf einen neuen KV-Abschluss geeinigt haben, macht die Gewerkschaft vida heute mit einem eintägigen Warnstreik Druck. Am Dienstag werden der Personen- und der Güterverkehr laut ÖBB mit Betriebsbeginn wieder aufgenommen, vereinzelte Ausfälle oder Verspätungen könnte es aber noch geben.

Kurz-Einvernahme bei der WKStA

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Montag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernommen worden. Die Einvernahme war zunächst für den ganzen Tag angesetzt. Wie der Ex-Kanzler unmittelbar davor gegenüber der ORF-"ZiB" erklärte, habe er jenen Tonbandmitschnitt eines Telefonats mit Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid der Anklagebehörde übergeben, der ihn entlasten soll. Schmid hatte Kurz in einem Geständnis bei der WKStA schwer belastet.

Viele Festnahmen bei andauernden Protesten in China

Shanghai - Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China hält an. Die Demonstrationen vom Wochenende in vielen Städten setzten sich auch in der Nacht auf Montag fort. Sie richten sich gegen die strikte Null-Covid-Politik mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Eine unbekannte Zahl von Demonstranten wurde festgenommen. Auch Journalisten wurden festgenommen. In Peking und in Shanghai werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In Xinjiang wurden indes Maßnahmen gelockert.

Wieder mehr Corona-Neuinfektionen und Spitalspatienten

Wien - Seit zwei Wochen steigen die Corona-Neuinfektionszahlen in Österreich wieder an. Auch in den Spitälern gibt es wieder mehr infizierte Patientinnen und Patienten. Am Wochenende wurde wie immer weniger getestet, somit ist die Zahl der Neuinfektionen unter dem Wochenschnitt. Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden am Sonntag 2.814 neue Infektionen verzeichnet, im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 4.317 neue Fälle hinzu.

Terrorangriff auf Hotel in Mogadischu beendet

Mogadischu/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach rund 20 Stunden haben Sicherheitskräfte den Terrorangriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu beendet. Alle sechs Angreifer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab seien getötet worden, sagte Polizeisprecher Sadiq Dodishe bei einer Pressekonferenz am Montagabend. Außerdem seien acht Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 60 Menschen wurden laut Polizei aus dem Hotel gerettet. Nähere Angaben zu Verletzten wurden am Montag nicht gemacht.

Van der Bellen nach Corona-Infektion wieder im Büro

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Corona-Infektion mit leichten Symptomen gut überstanden und arbeitet seit Montag wieder gesund von seinem Büro in der Präsidentschaftskanzlei aus. Das teilte sein Sprecher der APA mit. Erster Termin nach seiner Genesung war ein Empfang von Schülerinnen und Schülern.

Prozess um erschlagenen Hundewelpen in Wien

Wien - Weil er vor zwei Jahren den Welpen seiner besten Freundin totgeschlagen hat, hat sich am Montag ein 23-jähriger Mann vor Gericht wegen Tierquälerei verantworten müssen. Der junge Ukrainer passte als Hundesitter auf das Tier auf, als er nach der Fütterung auf den Hund ohne ersichtlichen Grund eindrosch. "Ich war sehr, sehr, sehr, sehr wütend", meinte er. Er wurde zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt.

Meta muss 265 Mio. Euro Strafe in Irland zahlen

Dublin/Menlo Park - Nach der Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern muss der Mutterkonzern Meta in Irland 265 Mio. Euro Strafe zahlen. Damit summieren sich die Strafen für Meta in dem EU-Staat auf 910 Mio. Euro in den vergangenen 14 Monaten.

