Bahnstreik seit Mitternacht zu Ende

Wien - Nach dem 24-stündigen Warnstreik der Eisenbahner nimmt die ÖBB am Dienstag den Personen- und Güterverkehr wieder auf. Vereinzelt kann es jedoch noch zu Einschränkungen, Verspätungen oder Zugausfällen kommen. Dafür könnte es bereits diese Woche zu einem weiteren Streik in einer anderen Branche kommen: Diesmal wäre der Handel für zwei Tage betroffen.

Maskenpflicht in Wiener Öffis wohl den ganzen Winter über

Wien - In Wien werden die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wohl noch länger gelten. Wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erläuterte, wird es die Maskentragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmittel - und die Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich - vermutlich noch den ganzen Winter über geben. "Es macht Sinn, gewisse Maßnahmen in der kälteren Jahreszeit aufrecht zu erhalten", sagte er im Interview mit der APA.

Polizei verhindert Aufflammen der Proteste in China

Shanghai/Peking - Massive Polizeipräsenz hat in mehreren chinesischen Städten ein mögliches Wiederaufflammen der Proteste gegen die harte Null-Covid-Politik der Regierung verhindert. In der Hauptstadt Peking und in Metropolen wie Shanghai, Guangzhou und Hangzhou waren seit Montag verstärkt Sicherheitskräfte auf den Straßen zu sehen. Vielfach wurden Passanten angehalten, mussten sich ausweisen und ihre Handys zeigen.

Magenta und A1 bei Qualität von Mobilfunknetz Kopf an Kopf

Wien - Das deutsche Fachmagazin connect gibt in seinem aktuellen Test sowohl Magenta als auch A1 für ihr Mobilfunknetz die Note "überragend". Magenta hat allerdings mit 960 von 1.000 Punkten knapp die Nase vor A1 (950 Punkte). Aber auch Hutchison (Drei) hat sich stark verbessert und erhält mit 908 Punkten die Note "sehr gut". Insgesamt bekommen die österreichischen Anbieter wie in den Vorjahren höhere Punkte als die deutschen, liegen aber hinter den Schweizerischen.

Ludwig kritisiert Doskozil und verteidigt Rendi-Wagner

Wien - Dass die SPÖ im Burgenland das bundespolitische Potenzial ihres Chefs, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, abfragen ließ, beschert diesem nun Kritik aus Wien. Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig hat sich im Gespräch mit der APA verärgert über die Aktion geäußert. Und er zeigte sich überzeugt: Als Spitzenkandidatin wird niemand anderer als die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei der nächsten Wahl ins Rennen gehen.

Russland verschiebt Rüstungskontrollgespräche mit den USA

Moskau/Washington - Russland hat die mit Spannung erwarteten Rüstungskontrollgespräche mit den USA verschoben. "Die Sitzung des bilateralen Koordinierungsausschusses zum russisch-amerikanischen Start-Abkommen" werde "nicht zu den angegebenen Terminen stattfinden", sagte ein Sprecher des Außenministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Die Gespräche würden auf ein späteres Datum verschoben. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red