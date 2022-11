Fünfte Verhandlungsrunde entscheidet über Streik im Handel

Wien - Nach dem Eisenbahner-Streik droht auch im Handel ein Arbeitskampf mitten in der Adventzeit. Die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag entscheidet, ob es zu Warnstreiks kommt oder nicht. Ab 11.00 Uhr verhandeln die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer. Vorsorglich hat sich die Gewerkschaft aber eine Streikfreigabe vom ÖGB geholt. Kommt es am Dienstag zu keiner Einigung, gehen die Handelsangestellten am Freitag und Samstag auf die Straße.

Bahnstreik beendet - Alles wieder auf Schiene

Wien - Nach dem 24-stündigen Warnstreik der Eisenbahner hat die ÖBB am Dienstag den Personen- und Güterverkehr wieder aufgenommen. Nur vereinzelt kommt es am Vormittag noch zu Zugausfällen oder Verspätungen, wobei vor allem die Ostregion davon betroffen ist, wie ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler gegenüber der APA erklärte. Allerdings solle der Zugverkehr ab Mittag wieder störungsfrei funktionieren.

NATO berät über weitere Unterstützung für Ukraine

Bukarest - Die Außenminister der 30 NATO-Staaten beraten an diesem Dienstag bei einem Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die Ukraine. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird es dabei unter anderem um die Lieferung von nicht letalen Gütern gehen. Damit sind zum Beispiel Winterausrüstung für die Streitkräfte, medizinisches Material oder Störsender zur Drohnenabwehr gemeint.

Ungleichheiten verhindern laut UNO-Bericht das Ende von Aids

Nairobi - Die Zahl der HIV-Neuinfektionen und Aids-bedingten Todesfälle steigt in einigen Teilen der Welt. Ungleichheiten seien der Hauptgrund für die mangelnden Fortschritte, erklärte das UNO-Programm für die Bekämpfung von Aids (UNAIDS) in einer Analyse zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Dabei gehe es vor allem um geschlechtsspezifische Ungleichheiten, Ungleichheiten bei Schlüsselgruppen wie Homosexuellen und Ungleichheiten zwischen Kindern und Erwachsenen.

Palästinenser bei Zusammenstößen im Westjordanland getötet

Hebron - Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland sind am Dienstag drei Palästinenser getötet worden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums kam nahe Hebron ein 44-Jähriger durch eine Schussverletzung am Kopf zu Tode. Neun weitere seien verletzt worden. Bei einem weiteren Vorfall nahe Ramallah seien zwei junge Männer getötet worden.

Erdbeben erschütterten Mittelgriechenland

Athen - Mehrere Erdstöße haben Dienstagfrüh Mittelgriechenland erschüttert. Das stärkste Beben hatte dem Geodynamischen Institut Athen zufolge eine Stärke von 4,8 und lag in einer Tiefe von rund 13 Kilometern unter dem Meeresboden südöstlich der Insel Evia. Gespürt wurde das Beben in ganz Mittelgriechenland und auch in der rund 60 Kilometer entfernten Hauptstadt Athen. Tausende Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen. Das Beben ereignete sich kurz nach 6.30 Uhr (Ortszeit).

Revolutionsgarden räumen erstmals hohe Opferzahl im Iran ein

Teheran - Erstmals hat ein iranischer General im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten in dem Land von vielen Todesopfern gesprochen. General Amir-Ali Hajizadeh, der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), sprach in einer Rede von mindestens 300 Toten, wie ein Video des Onlineportals Tabnak am Dienstag zeigte. Er erwähnte dabei auch Märtyrer - gemeint sind damit getötete Sicherheitskräfte und Polizisten.

