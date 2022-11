NATO antwortet mit mehr Ukraine-Hilfe auf Russlands Raketen

Bukarest - Die NATO will auf die verheerenden russischen Raketenangriffe gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine mit einem weiteren Ausbau der Unterstützung antworten. "Wir sehen, dass Präsident Putin versucht, den Winter als Kriegswaffe einzusetzen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag am Rande von Beratungen mit den Außenminister der 30 Bündnisstaaten in Bukarest. Deswegen müsse man die Unterstützung ausbauen.

Russisches Militär berichtet von Angriffen im Gebiet Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Militär greift nach eigenen Angaben an der Front im Gebiet Donezk weiter die ukrainischen Truppen an. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Lagebericht des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau hervor. An dem Frontabschnitt wird seit Monaten um die von den Ukrainern verteidigten Städte Bachmut und Awdijiwka gekämpft. Das russische Militär zählte umliegende Ort wie Werchnokamjanske und Wodjane auf, die auch aus der Luft angegriffen worden seien.

Fünfte Verhandlungsrunde entscheidet über Streik im Handel

Wien - Nach dem Eisenbahner-Streik droht auch im Handel ein Arbeitskampf mitten in der Adventzeit. Die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag entscheidet, ob es zu Warnstreiks kommt oder nicht. Seit 11 Uhr verhandeln die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer. Vorsorglich hat sich die Gewerkschaft aber eine Streikfreigabe vom ÖGB geholt. Kommt es heute zu keiner Einigung, legen die Handelsangestellten am Freitag und Samstag die Arbeit nieder.

Jeden Tag eine HIV-Neudiagnose in Österreich

Wien - Im Schnitt hat in Österreich im Vorjahr jeden Tag eine Person eine HIV-Neudiagnose erhalten. Insgesamt waren es 376 Menschen, die Anzahl war etwas höher als 2020. Die Österreichische Aids Gesellschaft geht davon aus, dass es etwa 9.000 HIV-Infizierte Personen in Österreich gibt - das sind bei neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohner etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung. Am 1. Dezember findet der Welt-Aids-Tag statt. Die Aids Hilfe sieht dringenden Handlungsbedarf.

Regierungsstreit um Mietrecht - Grüne kritisieren ÖVP hart

Wien - In der Bundesregierung spießt es sich zwischen ÖVP und Grünen rund um die eigentlich ab 1.1.2023 vorgesehene Reform der Maklergebühren. Plan war, dass Mieterinnen und Mieter ab 2023 diese oft hohen Gebühren nicht mehr bezahlen müssen. Die Grünen werfen der ÖVP vor, dies wieder aufweichen zu wollen, wie auch die ORF-"ZiB" und das ORF-Radio Ö1 berichteten. Nun sei der mit Beginn des kommenden Jahres geplante Start "nicht haltbar", teilten die Grünen der APA mit.

China will Impfkampagne für ältere Menschen vorantreiben

Peking - Nach Massenprotesten gegen die strikten Corona-Regeln hat China angekündigt, die Impfkampagne für ältere Menschen vorantreiben zu wollen. "Wir sollten die Impfung gegen Covid-19 beschleunigen, insbesondere bei älteren Menschen", sagte Mi Feng, ein Sprecher der Pekinger Gesundheitskommission, am Dienstag. In den Großstädten war die Polizeipräsenz zuvor massiv verstärkt worden. Für Montagabend geplante Proteste kamen nicht zustande.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red