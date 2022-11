Einigung auf neuen KV im Handel macht Streik überflüssig

Wien - Der Streik im Handel mitten in der Adventzeit ist vom Tisch. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich auf einen neuen Kollektivvertrag für die 430.000 Beschäftigten und die Lehrlinge im Handel geeinigt. Die Gehälter und Lehrlingsentschädigungen steigen um mindestens 7 Prozent bzw. mindestens 145 Euro brutto monatlich. Arbeitgeber errechnen eine durchschnittlichen Erhöhung um 7,19 Prozent. Die Gewerkschaft spricht von durchschnittlich 7,31 Prozent mehr Gehalt.

EU-Gericht entscheidet am Mittwoch über Klage gegen AKW Paks

Luxemburg/Brüssel - Das Gericht der Europäischen Union entscheidet am Mittwoch über die österreichische Klage (T-101/18) gegen staatliche Beihilfen Ungarns für zwei neue Kernreaktoren des Atomkraftwerks Paks. Österreich macht unter anderem geltend, dass ein Vergabeverfahren für Paks II hätte durchgeführt werden müssen und dass die Beihilfen zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führen. Gegen die Entscheidung sind noch Rechtsmittel möglich.

Chinas Parteiführung droht hartes Vorgehen gegen Proteste an

Peking - Angesichts der größten Protestwelle in China seit Jahrzehnten hat die politische Führung des Landes ein energisches Vorgehen gegen Unruhen angekündigt. Die Politik- und Rechtskommission der Kommunistischen Partei machte auf einer Sitzung am Dienstag auch "feindliche" Elemente für eine Störung der öffentlichen Ordnung verantwortlich, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. Hintergrund ist der weit verbreitete Unmut im Volk über die harten Null-Covid-Maßnahmen der Regierung.

Erster Staatsbesuch für Biden - US-Präsident empfängt Macron

Washington - US-Präsident Joe Biden empfängt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Washington. Macron ist der erste ausländische Gast, für den Biden seit Beginn seiner Amtszeit vor knapp zwei Jahren einen offiziellen Staatsbesuch abhält. Macron landete am Dienstagabend (Ortszeit) auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit der US-Hauptstadt Washington. Die US-Regierung bezeichnet Frankreich als "ältesten Verbündeten".

200.000 Dollar monatlicher Unterhalt für Kardashian von Ye

Los Angeles - Kim Kardashian und der Rapper Ye, früher unter dem Namen Kanye West bekannt, haben sich auf eine Scheidungsvereinbarung geeinigt, die das gemeinsame Sorgerecht für ihre vier Kinder und die Aufteilung ihres Immobilienvermögens regelt, wie Medien am Dienstag berichteten. Trotz gemeinsamem Sorgerecht wird Kardashian 200.000 Dollar (derzeit 193.000 Euro) pro Monat Kindergeld erhalten, da die Kinder die meiste Zeit mit ihr verbringen werden, berichtete die New York Post.

Nehammer kommt zu seinem zweiten Auftritt im U-Ausschuss

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kommt am Mittwoch zum zweiten Mal in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Er war im Untersuchungszeitraum zunächst Generalsekretär der Volkspartei, anschließend bekleidete er das Amt des Innenministers. Bereits zum Auftakt im März war Nehammer geladen, damals geriet aber Inhaltliches ob zahlreicher Geschäftsordnungsdiskussionen in den Hintergrund.

US-Milizgründer wegen Kapitol-Sturm schuldig gesprochen

Washington - Der Anführer der rechtsextremen Miliz "Oath Keepers" ist knapp zwei Jahre nach der Erstürmung des US-Kapitols verurteilt worden. Eine Geschworenenjury sprach Stewart Rhodes nach mehrtägiger Beratung am Dienstag (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington unter anderem wegen "aufrührerischer Verschwörung" schuldig - ein in der Justizgeschichte des Landes nur sehr selten anerkannter Straftatbestand.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red