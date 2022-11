EU will Milliarden für Ungarn weiter blockieren

Brüssel - Die EU-Kommission will Ungarn wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit mehr als 13 Milliarden Euro sperren. Dies geht aus einer Empfehlung hervor, die EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, Kommissionsvize Valdis Dombrovskis und Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch in Brüssel vorlegten. Neben 7,5 Milliarden aus dem EU-Haushalt bleiben 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds suspendiert.

Österreichs Klage gegen Ungarns AKW Paks II abgewiesen

Luxemburg/Brüssel/Wien - Das Gericht der Europäischen Union hat die österreichische Klage (T-101/18) gegen staatliche Beihilfen Ungarns für zwei neue Kernreaktoren des Atomkraftwerks Paks abgewiesen. Das gaben die Luxemburger Richter am Mittwoch bekannt. Österreich hatte u.a. geltend gemacht, dass ein Vergabeverfahren hätte durchgeführt werden müssen und dass die Beihilfen zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kritisierte das Urteil scharf.

Ermittlungen gegen Heller in Causa Basquiat

Wien - Die Fälschung eines Rahmens von Jean-Michel Basquiat und dessen Verkauf haben dem Künstler Andre Heller nun ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft eingebracht. Das berichtete der "Kurier" unter Berufung auf Behördensprecherin Nina Busek. Für die Behörden habe sich der Anfangsverdacht eines schweren Betrugs erhärtet.

Die Grippewelle ist diesmal besonders früh da

Wien - Die Grippewelle hat begonnen - und das wie von Expertinnen und Experten erwartet früher als üblich. Grippewellen starten in unserer Region meistens erst im Dezember oder Anfang Jänner mit dem Höhepunkt im Februar. Seit Beginn dieser Woche konnte "ein massiver Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden", hieß es am Dienstagabend seitens der MedUni Wien. "Dies signalisiert den Beginn der Grippewelle in Österreich."

USA nennen Angriffe auf Energienetz in Ukraine "barbarisch"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Bukarest - US-Außenminister Antony Blinken hat die russischen Angriffe auf das Energienetz in der Ukraine als "barbarisch" verurteilt. In den vergangenen Wochen habe Russland mehr als ein Drittel des ukrainischen Energiesystems lahmgelegt und Millionen von Menschen bei eisigen Temperaturen in Kälte und Dunkelheit gestürzt, sagte Blinken am Mittwoch am Rande eines NATO-Treffens in Bukarest. Dies Vorgehen sei "barbarisch".

Nehammer mit zweitem Auftritt im U-Ausschuss

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Mittwoch zum zweiten Mal in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gekommen. Er war im Untersuchungszeitraum zunächst Generalsekretär der Volkspartei, anschließend bekleidete er das Amt des Innenministers. Bereits zum Auftakt im März war er geladen, damals geriet aber Inhaltliches ob zahlreicher Geschäftsordnungsdiskussionen in den Hintergrund - und auch die Befragung am Mittwoch verlief ähnlich.

Chinesischer Ex-Präsident Jiang Zemin gestorben

Peking - Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot. Jiang sei am Mittwoch in Shanghai mit 96 Jahren gestorben, meldeten Staatsmedien. Als Todesursachen wurden "Leukämie und multiples Organversagen" angegeben. Nach der Niederschlagung der Pekinger Studentenproteste im Jahr 1989 an die Macht gekommen, galt Jiang als Architekt des wirtschaftlichen Höhenflugs Chinas. In die große Welle der Trauerbekundungen mischte sich Kritik am aktuellen Präsidenten Xi Jinping.

Inflation im November dürfte auf 10,6 Prozent sinken

Wien - Die Verbraucherpreise in Österreich bleiben im Herbst auf zweistelligem Niveau. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im November aber auf 10,6 Prozent gesunken sein, das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vormonat. "Ein Grund dafür ist, dass sich der Preisauftrieb bei den wichtigsten Inflationstreibern Haushaltsenergie und Treibstoffe etwas abschwächt", teilten die Statistiker am Mittwoch mit.

Wiener Börse im Verlauf knapp behauptet, SBO allerdings klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet tendiert. Der ATX reduzierte sich kurz nach 14.30 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.220,41 Einheiten. Branchenseitig blieb die Aufmerksamkeit aufgrund der anziehenden Ölpreise auf die um 2,6 Prozent steigenden Titel von Schoeller-Bleckmann gerichtet. In der wichtigen Bankenbranche legten indes Erste Group um 0,2 Prozent und Raiffeisen um 0,6 Prozent hinzu.

red