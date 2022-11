EU will Milliarden für Ungarn weiter blockieren

Brüssel - Die EU-Kommission will Ungarn wegen Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit mehr als 13 Milliarden Euro sperren. Dies geht aus einer Empfehlung hervor, die EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, Kommissionsvize Valdis Dombrovskis und Justizkommissar Didier Reynders am Mittwoch in Brüssel vorlegten. Neben 7,5 Milliarden aus dem EU-Haushalt bleiben 5,8 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds suspendiert.

Jihadistenmiliz "Islamischer Staat": Anführer getötet

Beirut - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat am Mittwoch den Tod ihres Anführers Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi bestätigt und einen Nachfolger benannt. Neuer "Kalif der Muslime" werde Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, teilte die Miliz per Audiobotschaft im Nachrichtenkanal "Telegram" mit. Der bisherige Chef sei "im Kampf getötet" worden, hieß es ohne nähere Angaben über die genaueren Umstände und den Zeitpunkt. IS-Anhänger wurden aufgerufen, ihren Kampf fortzusetzen.

Publikumsliebling Christiane Hörbiger verstorben

Wien - Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist tot. Kurz nach ihrem 84. Geburtstag am 13. Oktober verstarb die Wienerin am Mittwoch in ihrer Heimatstadt, wie ihr Sohn Sascha Bigler mitteilte. Die Schauspielerin hatte sich in sieben Schaffensjahrzehnten als eine der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen des Landes etabliert. Zugleich spielte die Tochter des Schauspielerehepaares Paula Wessely und Attila Hörbiger zentrale Theaterrollen und war im Kino präsent.

Chinesischer Ex-Präsident Jiang Zemin gestorben

Peking - Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot. Jiang sei am Mittwoch in Shanghai mit 96 Jahren gestorben, meldeten Staatsmedien. Als Todesursachen wurden "Leukämie und multiples Organversagen" angegeben. Nach der Niederschlagung der Pekinger Studentenproteste im Jahr 1989 an die Macht gekommen, galt Jiang als Architekt des wirtschaftlichen Höhenflugs Chinas. In die große Welle der Trauerbekundungen mischte sich Kritik am aktuellen Präsidenten Xi Jinping.

19 Jahre Haft für Mord an Verlobter in Kärnten

Klagenfurt - Ein 29-jähriger Rumäne ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte im November des Vorjahres seine 29-jährige Verlobte mit einem Kantholz schwer misshandelt und danach ihren leblosen Körper vor der Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt. Vor Richter Oliver Kriz und den Geschworenen hatte sich der Mann geständig gezeigt, zunächst aber die Absicht der Tötung bestritten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Russisches Militär meldet Erfolge im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei den schweren Gefechten im Donbass in der Ostukraine haben russische Truppen nach Moskauer Angaben die ukrainischen Verteidiger an zwei Stellen zurückgedrängt. Zum einen sei das Dörfchen Andrijiwka etwa neun Kilometer südlich der Stadt Bachmut erobert worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Zum anderen gebe es Fortschritte bei der Großstadt Donezk. Zuvor hatte die Ukraine mitgeteilt, ein Vorrücken russischer Truppen sei abgewehrt worden.

Wiener Börse schließt am Mittwoch gut behauptet

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen. Eine Fülle an Konjunkturdaten aus den USA und Europa brachte nur wenig Impulskraft. Der ATX steigerte sich um 0,2 Prozent auf 3.231,5 Einheiten. Branchenseitig war die Aufmerksamkeit aufgrund der anziehenden Ölpreise auf die Titel von Schoeller-Bleckmann gerichtet. Sie verteuerten sich um 3,5 Prozent. Für die Anteilsscheine der OMV ging es um 1,2 Prozent hinauf.

