Positiver Trend am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Wien - Der heimische Arbeitsmarkt erweist sich gegenüber der abkühlenden Konjunktur weiter als robust. Ende November waren in Österreich 330.454 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 33.040 Personen bzw. um 9,1 Prozent weniger als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent, das entspricht dem niedrigsten Novemberwert seit 15 Jahren. Weiterhin hoch ist allerdings die Zahl der offenen Stellen.

Macron warnt in den USA vor Spaltung des Westens

Washington - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA das Bündnis beider Staaten als "stärker als alles andere" gewürdigt. Man müsse versuchen, der historischen Bedeutung der Partnerschaft auch in Zukunft gerecht zu werden, sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Rede in der französischen Botschaft in Washington, und warnte zugleich vor einer Spaltung der westlichen Kräfte. US-Präsident Joe Biden wird ihn Donnerstagabend im Weißen Haus empfangen.

Mikl-Leitner im U-Ausschuss

Wien - Nach Kanzler Karl Nehammer tags zuvor ist am Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gekommen. Wie bereits Vertreter der Volkspartei zuvor beklagte auch sie vor den Abgeordneten, dass sie überhaupt in den U-Ausschuss geladen worden war. Mikl-Leitner vermutet einen Zusammenhang mit dem Wahlkampf im Bundesland. Bei ihrer Befragung gab sie sich verschlossen.

Unis und Bildungsministerium einigen sich im Budgetstreit

Wien - Die Universitäten und das Bildungsministerium haben sich in den Verhandlungen über den Ersatz der aufgrund der Inflation entstandenen Mehrkosten für 2023 und 2024 geeinigt. Demnach müssen die Unis Ausgaben, die über die vom Ministerium zugesagten Mittel hinausgehen, zunächst durch Sparmaßnahmen hereinbringen bzw. aus Rücklagen vorstrecken, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. In der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode (2025-2027) erhalten sie diese zurück.

Weltweit leben 38,4 Millionen Menschen mit HIV-Infektion

Wien - Bis zum Jahr 2030 wollen die Vereinten Nationen Aids eliminieren. Doch die Zahl der HIV-Neuinfektionen und Aids-bedingten Todesfälle steigt in einigen Teilen der Welt. Ungleichheiten seien der Hauptgrund für die mangelnden Fortschritte, hält das UNO-Programm für die Bekämpfung von Aids (UNAIDS) zum Welt-Aids-Tag am (heutigen) 1. Dezember fest. Weltweit leben 38,4 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion, in Österreich gibt es rund 9.000 Infizierte.

Politiker bekommen 5,3 Prozent mehr Geld

Wien - Die gestiegene Inflation schlägt sich auch in den Politikergehältern nieder: Sie bekommen im kommenden Jahr um 5,3 Prozent mehr Geld. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung am Donnerstag im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" veröffentlicht. Sofern der Nationalrat keine andere Regelung beschließt, tritt die Erhöhung mit 1. Jänner 2023 in Kraft.

Drei Briefbomben mit vermutlichem Ukraine-Bezug in Spanien

Madrid - In Spanien ist eine dritte Briefbombe entdeckt worden. Sie sei an den Luftwaffenstützpunkt Torrejon de Ardoz außerhalb von Madrid gegangen, teilt das Verteidigungsministerium mit und bestätigt damit einen entsprechenden Bericht der Zeitung "El Mundo". Zwei weitere Briefbomben wurden bereits am Mittwoch gefunden. Eine war an einen Waffenhersteller in Zaragoza adressiert, eine an die ukrainische Botschaft in Madrid.

Bisher 326 Fälle von Affenpocken in Österreich

Wien - Seit dem Ausbruch von Affenpocken Ende Mai haben die Behörden in Österreich 326 erkrankte Personen registriert. 116 Fälle (35,6 Prozent) wurden inzwischen als genesen gemeldet. In der vergangenen Woche wurde laut dem Gesundheitsministerium kein neuer Fall bekannt. Trotz des geringen Fallgeschehens erwartete Österreich für den Schutz von Risikogruppen am Donnerstag insgesamt 7.320 Dosen Impfstoff.

