Befragung Mikl-Leitners sorgt für Streit im U-Ausschuss

Wien - Die Befragung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag ist von teils emotional geführten Auseinandersetzungen unter den Fraktionen geprägt gewesen. Konkrete Antworten waren Mangelware und gerieten angesichts überbordender Diskussionen über die Zulässigkeit der Fragen in den Hintergrund. Damit gestaltete sich die Befragung der Landeschefin ebenso zäh wie jene von Kanzler Karl Nehammer tags zuvor.

Macron warnt in den USA vor Spaltung des Westens

Washington - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in den USA das Bündnis beider Staaten als "stärker als alles andere" gewürdigt. Man müsse versuchen, der historischen Bedeutung der Partnerschaft auch in Zukunft gerecht zu werden, sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Rede in der französischen Botschaft in Washington, und warnte zugleich vor einer Spaltung der westlichen Kräfte. US-Präsident Joe Biden wird ihn Donnerstagabend im Weißen Haus empfangen.

Positiver Trend am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Wien - Der heimische Arbeitsmarkt erweist sich gegenüber der abkühlenden Konjunktur weiter als robust. Ende November waren in Österreich 330.454 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 33.040 Personen bzw. um 9,1 Prozent weniger als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent, das ist der niedrigste Novemberwert seit 15 Jahren. Nach wie vor hoch ist allerdings die Zahl der offenen Stellen.

EU-Ratspräsident Michel in Peking bei Xi Jinping

Peking/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking empfangen. Bei dem Treffen am Donnerstag ging es um die angespannte geopolitische Lage, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die künftigen Beziehungen der Europäischen Union zu China. Xi warnte die Europäer vor "allen Formen eines neuen Kalten Krieges". Solche Denkweisen und ideologische Konfrontationen müssten überwunden werden, betonte er.

Mehrere Briefbomben mit vermutlichem Ukrainebezug in Spanien

Madrid - In Spanien ist eine dritte Briefbombe entdeckt worden. Sie sei an den Luftwaffenstützpunkt Torrejon de Ardoz außerhalb von Madrid gegangen, teilt das Verteidigungsministerium mit und bestätigt damit einen entsprechenden Bericht der Zeitung "El Mundo". Zwei weitere Briefbomben waren bereits am Mittwoch gefunden worden. Eine war an einen Waffenhersteller in Zaragoza adressiert, eine an die ukrainische Botschaft in Madrid.

Expertenkritik an Lage bei Gesundheitsversorgung für Kinder

Wien - Die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche ist in Österreich unzureichend, kritisierten Experten Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. Laut einer Erhebung gäbe es zu wenige Therapeuten und Mediziner für diese Altersgruppe, die ein Viertel der Bevölkerung ausmacht, oft monatelange Wartezeiten und die Versorgung gleiche landesweit einem "Fleckerlteppich". Ein Kinderministerium und diverse vorgeschlagene Maßnahmen könnten die Situation verbessern, sagten sie.

Fake-News: Vranitzky hat "nichts vom Tod verspürt"

Wien - Altkanzler Franz Vranitzky (SPÖ) hat die am Dienstag über Twitter verbreitete Falschmeldung über seinen Tod gelassen aufgenommen. "Ich habe an den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain gedacht, der sagte: Die Nachrichten zu meinem Tod sind reiflich übertrieben", sagt er zum "Kurier". Er sei überrascht gewesen, denn schließlich "habe ich nichts von meinem Tod verspürt".

Zwei Tote nach Erdrutsch auf Ischia geborgen

Rom/Neapel - Nach dem verheerenden Unwetter auf der süditalienischen Insel Ischia im Golf von Neapel haben die Behörden die Bergungsarbeiten fortgesetzt und am Donnerstag zwei weitere Tote geborgen. Dabei handelt es sich um zwei Männer. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf zehn. Weitere zwei Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. 290 Menschen sind zurzeit obdachlos.

