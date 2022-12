Befragung Mikl-Leitners sorgt für Streit im U-Ausschuss

Wien - Die Befragung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss am Donnerstag ist von teils emotional geführten Auseinandersetzungen unter den Fraktionen geprägt gewesen. Konkrete Antworten waren Mangelware und gerieten angesichts überbordender Diskussionen über die Zulässigkeit der Fragen in den Hintergrund. Deswegen lud die Opposition Mikl-Leitner noch einmal für den 7. Dezember, dem vorerst letzten Befragungstag.

Russisches Öl bekommt Obergrenze von 60 Dollar

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich Diplomaten zufolge auf eine Preisobergrenze von 60 Dollar (57,8 Euro) je Barrel für russisches Öl geeinigt, das über den Seeweg transportiert wird. Mit einem Anpassungsmechanismus solle die Obergrenze bei fünf Prozent unter dem Marktpreis gehalten werden, sagte ein EU-Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters. Polen, das auf eine möglichst niedrige Preisobergrenze gedrängt hat, muss der Vereinbarung noch an diesem Nachmittag zustimmen.

EU-Ratspräsident Michel in Peking bei Xi Jinping

Peking/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking empfangen. Bei dem Treffen am Donnerstag ging es um die angespannte geopolitische Lage, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die künftigen Beziehungen der Europäischen Union zu China. Xi warnte die Europäer vor "allen Formen eines neuen Kalten Krieges". Solche Denkweisen und ideologische Konfrontationen müssten überwunden werden, betonte er.

Cherson nach russischer Bombardierung ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Stadt Cherson ist nach Bombardements durch russische Streitkräfte ohne Strom. Angriffe durch Russland seien dafür verantwortlich, dass Cherson abgeschnitten sei von der Stromversorgung, schrieb Regionalgouverneur Jaroslaw Januschewitsch auf Telegram. Es werde daran gearbeitet, das Problem zu lösen. Erst in der vergangenen Woche war die Stadt wieder mit Elektrizität versorgt worden, nachdem sie Anfang November von ukrainischen Truppen zurückerobert worden war.

Unis und Bildungsministerium einigen sich im Budgetstreit

Wien - Die Universitäten und das Bildungsministerium haben sich in den Verhandlungen über den Ersatz der aufgrund der Inflation entstandenen Mehrkosten für 2023 und 2024 geeinigt. Demnach müssen die Unis Ausgaben, die über die vom Ministerium zugesagten Mittel hinausgehen, zunächst durch Sparmaßnahmen hereinbringen bzw. aus Rücklagen vorstrecken, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. In der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode (2025-2027) erhalten sie diese zurück.

Krankheiten kehren durch Impflücken wieder zurück

Wien - Bereits zurückgedrängte Krankheiten kehren durch mangelnde Impfungen wieder oder könnten verstärkt auftreten. "Die Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte wurden vergessen", warnte Rudolf Schmitzberger von der Ärztekammer (ÖÄK) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien vor Impfmüdigkeit. Ursula Wiedermann-Schmidt von der MedUni Wien verwies vor allem auf Masern, Keuchhusten und Diphtherie. Beim Arzt- oder Apothekenbesuch kann jeder seinen Impfpass überprüfen lassen.

Drei weitere Tote nach Erdrutsch auf Ischia geborgen

Rom/Neapel - Nach dem verheerenden Unwetter auf der süditalienischen Insel Ischia im Golf von Neapel haben die Behörden die Bergungsarbeiten fortgesetzt und am Donnerstag drei weitere Tote geborgen. Dabei handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf elf. Eine weitere Person wird noch vermisst, teilten die Behörden mit. 290 Menschen sind zur Zeit obdachlos.

Lipizzanerzucht und Flößerei neu auf Kulturerbeliste

Wien/Rabat - Österreich ist auf der internationalen UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes mit zwei weiteren Praktiken vertreten: Mit dem "Wissen um die Lipizzanerzucht" und der "Flößerei" finden sich somit bereits acht heimische Eingänge auf der repräsentativen Auswahl, wie die österreichische UNESCO-Vertretung am Donnerstag mitteilte. Das war Ergebnis der Tagung des zwischenstaatlichen Komitees in Rabat, das einmal im Jahr über die Aufnahme nationaler Ausdrucksformen entscheidet.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachnachmittag weiterhin etwas höher tendiert. Der ATX verbesserte sich um 0,25 Prozent auf 3.240 Einheiten. Unterstützend wurde eine positive europäische Anlegerstimmung nach starken US-Vorgaben gewertet. Im Technologiebereich steigerten sich AT&S um etwas mehr als vier Prozent. Europaweit standen die Techwerte in der Gunst der Anleger weit oben, nachdem der Nasdaq Composite am Mittwochabend um satte 4,4 Prozent zugelegt hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red