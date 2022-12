Prozess um getötete 13-Jährige geht in Wien zu Ende

Wien - Im Prozess gegen drei junge Männer, die sich im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten müssen, wird am Freitag ein Urteil erwartet. Nach den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Sie müssen u.a. entscheiden, ob es sich bei dem Delikt um Vergewaltigung mit Todesfolge oder um Mord gehandelt hat.

Biden und Macron betonen bei Treffen Einigkeit

Washington - Trotz Spannungen in den transatlantischen Handelsbeziehungen haben Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden den Schulterschluss gesucht. "Die Vereinigten Staaten könnten sich keinen besseren Partner in dieser Welt wünschen als Frankreich", sagte Biden im Hinblick auf aktuelle Krisen am Donnerstag. Im Streit über amerikanische Subventionen brachte Biden Änderungen an dem umstrittenen Gesetzespaket ins Gespräch. D

EU-Staaten einigen sich bei Lieferkettengesetz

Brüssel/Wien - Im Tauziehen um das EU-Lieferkettengesetz, das Umweltstandards sowie Arbeit- und Menschenrechte absichern soll, haben sich die EU-Staaten am Donnerstag auf einen gemeinsamen Standpunkt geeinigt. Wie die tschechische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, sollen die Regeln zuerst für sehr große Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von mindestens 300 Millionen Euro netto gelten.

LH-Konferenz in Wien

Wien - In Wien findet am Freitag eine Landeshauptleutekonferenz statt. Bei dem Treffen im Wiener Rathaus diskutieren die Länderchefs unter anderem über die anstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. Bereits im Vorfeld hatte man mitgeteilt, dass man künftig ein größeres Stück von den Steuer-Ertragsanteilen wünscht.

ANC berät über Zukunft von Südafrikas Präsident Ramaphosa

Pretoria - In Südafrika kommt die Führungsspitze der Regierungspartei ANC am Freitag (10.00 Uhr MEZ) zu einem Krisentreffen zusammen. Dabei geht es um Vorwürfe der Geldwäsche gegen den seit 2018 amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa, der auch Parteichef des ANC (African National Congress) ist. Der 70-Jährige steht schwer unter Druck. Ein unabhängiger Untersuchungsausschuss kam am Mittwoch zum Schluss, dass Ramaphosa gegen ein Anti-Korruptions-Gesetz sowie die Verfassung verstoßen hat.

Zehn Jahre Haft wegen Mordversuchs in Salzburg

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein 18-Jähriger wegen zweifachen Mordversuchs zu zehn Jahren unbedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Zudem wird der Nigerianer in eine Anstalt für geistig abnorme, zurechnungsfähige Rechtsbrecher eingewiesen. Er soll am 8. Jänner 2022 im Lehener Park in der Stadt Salzburg zwei Afghanen mit einem Messer jeweils einen Bauchstich versetzt haben. Die beiden Männer im Alter von 23 Jahren wurden lebensbedrohlich verletzt.

